"الجدائل الخضراء" تبدأ بإنشاء مشتل لزراعة 6 آلاف شجرة

تستمر حملة "الجدائل الخضراء" التي أطلقت قبل أكثر من عام في مدينة قامشلو، في عملها لزرع حوالي 4 مليون شجرة في عموم مدن شمال شرق سوريا.

وفي إطار توسيع نطاق عملها ليشمل مدن جديدة، بدأ فريق عمل حملة "الجدائل الخضراء" حملته لزرع بذور الاشجار الحراجية والشتل في مدينة الحسكة والتي انطلقت اليوم الخميس، وستستمر لمدة أسبوع كامل.

يشارك في الحملة طلبة وأعضاء مديرية التربية في الحسكة، وأعضاء فريق حملة "الجدائل الخضراء"، وهم يقومون بزراعة الشتول والبذور، ضمن عبوات بلاستيكية، واكياس نايلون ضمن المشتل الواقع في حي مشيرفة شمال مدينة الحسكة.

وحول مشروع حملة "الجدائل الخضراء" في مدينة الحسكة والمساهمين المتطوعين فيه والغاية منه حدثتنا الادارية في فريق العمل بالحسكة شيرين إبراهيم، قائلة: "انطلق مشروع حملة "الجدائل الخضراء" بالحسكة في الـ 5 من أيلول العام الماضي 2021، بدأ أولا بإيجاد قطعة أرض تربتها صالحة للزراعة ولها سور خارجي يحميها، والتي ساهمت مديرية التربية بمدينة الحسكة بمنحها".

وأضافت: "عقبها تركز العمل على جمع البذور من الطبيعة كبذور السرو والصنوبر وغيرها، وجاري حاليا العمل في بداية فصل الربيع على زراعة البذور، وأقلام الأشجار، والتي ستستمر لغاية 17 اذار الجاري، ستشمل زراعة أكثر من 6 الاف شتلة، ضمن الاراض الممنوحة التي أطلق عليها اسم "مشتل الجدائل الخضراء".

وأكدت أن المساهمين في عملية زراعة وإنشاء المشاتل، جميعهم متطوعات ومتطوعون من أهالي المدينة، قائلة "المتطوعون في العمل من فئة الطلبة والمعلمون والمعلمات والاداريين واتحاد مثقفي مدينة الحسكة ومعهد اعداد المعلمين وكذلك المجالس والكومينات وكافة اطياف المجتمع المدني، والعمل مفتوح لأي مساهمة او مبادرة من أي أحد".

واثنت على الجهود التي تقدمها بلديات الشعب ومديرية الزراعة في المدينة لتسهيل الزراعة والعمل، وعلى التعاون الكبير مع حملة "الجدائل الخضراء".

(م ع/ام)

ANHA