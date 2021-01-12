"الإنتربول" يصدر النشرة الحمراء بخصوص انفجار مرفأ بيروت

وبحسب نشرة الإنتربول، فإن المطلوبين هم صاحب وقبطان سفينة روسوس التي نقلت نترات الأمونيوم إلى لبنان، وتاجر النترات البرتغالي الذي كشف على النترات في العنبر رقم ١٢، في العام ٢٠١٤ بناء على طلب المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري.

وفي السياق، ردّت محكمة التمييز الجزائية (الغرفة السادسة) برئاسة القاضي جمال الحجار، طلب وقف السير بتحقيقات المرفأ، وأعادت الملف إلى المحقق العدلي القاضي فادي صوان من دون البت بطلب نقل الدعوى المقدم من الوزيرين السابقين علي حسن خليل وغازي زعيتر، للارتياب المشروع، وذلك إلى حين استكمال التبليغات، ما يعني أن القاضي صوان يستطيع معاودة جلسات التحقيق، بحسب ما افادت الوكالة الوطنية.

(ز غ)