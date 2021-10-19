"الحشد الشعبي" ينفي تعرض أي من مقراته لاعتداء أو حرق

وقالت في بيان لها، إن "ما أشيع عن تعرض مقر للحشد الشعبي ضمن قاطع عمليات بغداد والمناطق المحيطة بها إلى عملية هجوم لا أساس لها من الصحة"، مبينة: "أننا لم نسجل أي حادث يذكر"، بحسب ما أفادته وكالة الأنباء العراقية (واع).

ودعت الهيئة "وسائل الإعلام الى أخذ الأخبار من مصادرها وقنواتها الرسمية وعدم الانجرار وراء بعض الادعاءات الكاذبة".

هذا وتداولت وسائل إعلامية، إنه "سُمع دوي انفجار كبير عند مقر للحشد الشعبي في منطقة اللطيفية جنوبي العاصمة، لم تعرف أسبابه ولكن يرجح أن يكون هجومًا مخططًا له، وأن الهجوم أسفر عن إلحاق أضرار مادية كبيرة بالمبنى دون وقوع خسائر بشرية".

(ل د)