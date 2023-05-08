"الحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان هو الهدف الرئيس لكفاحنا"

في بيان أصدره مؤخراً، أكد مكتب العصر الحقوقي أنه لم ترد أي معلومات عن القائد عبد الله أوجلان منذ 25 شهراً، وأنه محتجز ضمن ظروف عزلة مشددة في سجن إمرالي الذي بني بغرض إهلاك المعتقلين نفسياً وجسدياً، وحث الجميع على اتخاذ هذه الحساسية كأساس لهم للتصرف وفقاً لذلك.

بدورهم، أكد أهالي وأسر الشهداء في ناحية ديرك التابعة لمقاطعة قامشلو على مواصلة مسيرة النضال، وفق فكر القائد عبد الله أوجلان لكسر العزلة المشددة وتحقيق حريته الجسدية.

القضاء على الكرد في شخص القائد

وأشار الرئيس المشترك لمجلس عوائل الشهداء في ناحية ديرك، عبد الرحمن علي، إلى أهداف فرض العزلة المشددة على القائد عبد الله أوجلان، بالقول: "الشعب الكردي بأكمله وكافة الشعوب التواقة للحرية في الشرق الأوسط مستهدفون من هذه العزلة، فنحن على أعتاب نهاية اتفاقية لوزان لذلك تسعى الدولة التركية مع الدول الرأسمالية الأخرى للقضاء على نضال الكرد في شخص القائد عبد الله أوجلان".

علي حث لجنة مناهضة التعذيب الأوروبية (CPT) على القيام بواجبها إزاء القائد عبد الله أوجلان في كسر العزلة المشددة والسماح لمحاميه وذويه باللقاء به، وأضاف: "تشدد الدولة التركية من عزلتها بحق القائد عبد الله أوجلان كل مرة منذ 24 عاماً نتيجة تخوفها من فلسفة القائد".

الكفاح من أجل حريته الجسدية هدفنا الرئيس

أما المواطنة روشن رشيد، فاستنكرت سياسات لجنة مناهضة التعذيب بحق القائد عبد الله أوجلان والعزلة المشددة المفروضة بحقه.

مؤكدة على مواصلة مسيرة النضال في روج آفا على أسس ومبادئ فكر وفلسفة القائد عبد الله أوجلان، وعدت فكره السبيل الوحيد للنجاة من الأنظمة الاستبدادية، وقالت: "الكفاح والمقاومة من أجل تحرير القائد أوجلان جسدياً من أهدافنا الرئيسة".

بدوره، شدد المواطن صالح إسماعيل على أهمية فكر القائد عبد الله أوجلان في تكاتف وتماسك الشعوب ضد النظام الرأسمالي العالمي، ودعا الجميع إلى تصعيد النضال حتى تحقيق الحرية الجسدية للقائد.

(آ)

ANHA