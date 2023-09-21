"الهجوم على مقر KNK استهداف للوحدة الكردية"

تتوالى ردود الفعل المنددة بالهجوم الوحشي على مكتب المؤتمر الوطني الكردستاني (KNK)في هولير بتاريخ 18 أيلول الجاري، الذي أدى لاستشهاد مدير المكتب وعضو المؤتمر الوطني الكردستاني (KNK) دنيز جودت بولبون.

أحمد خوجة عضو المجلس العام لحزب الاتحاد الديمقراطي قال في لقاء أجرته وكالتنا، إن الدولة التركية تمارس سياسة المحو ضد الكرد، مشيراً إلى أن الشعب الكردي يواجه إبادة ثقافية وجسدية لا مثيل لها.

وأضاف خوجة: "إن استهداف مقر المؤتمر الوطني الكردستاني الذي يعتبر جامعة للأحزاب والقوى الكردية ينبع من العقلية التي تستهدف الوحدة الكردية، هنا نحن على يقين أن الأوامر بالهجوم صادرة من الاستخبارات التركية، وهو استهداف مشترك بين الديمقراطي الكردستاني والميت التركي للوحدة الكردية".

وأوضح خوجة: "لقد تم الهجوم في قلب مدينة كردية (هولير) أمام أنظار القوى والأحزاب السياسية والشعب هناك، على مرأى من قوى الأسايش وكاميرات المراقبة المنتشرة في المكان، لذا فهذا الحادث يدفعنا للشك في مسؤوليات الحكومة هناك، وحتى أنه يضع حكومة الديمقراطي الكردستاني في خانة المتواطئين في هذه الحادثة التي تستهدف القضية الكردية".

ولفت أحمد خوجة إلى أن عدم حضور الديمقراطي الكردستاني إلى كونفرانس لوزان الذي نُظّم قبل شهرين من قبل المؤتمر الوطني الكردستاني لمناقشة القضية الكردية، كان خير دليل على الموقف الذي ينتهجه الحزب الديمقراطي الكردستاني إزاء القضية الكردية.

ونوه خوجة: "لا يمكن أن نفهم دور هذا الحزب بطريقة مغايرة، إنه يحارب الإرادة الكردية بشتى السبل وهو شريك الاحتلال في هذه الهجمات التي تستهدف الشعب الكردي".

وأكد أحمد خوجة: "على الشعب الكردي في جنوب كردستان والحزب الديمقراطي الكردستاني أن يعلما بأن هدف الدولة التركية هو الإبادة فقط، ولا شيء سوى ذلك، فدماء الشعوب هي وقود استمرارية هذه الدولة، خلال أيامٍ قليلة هاجمت مقر المؤتمر الوطني الكردستاني ومطار عربت في السليمانية واستشهد عدد من المقاتلين الكرد، كذلك هاجمت منطقة منبج واستشهدت 3 نساء مقاتلات، ومنطقة شنكال التي استشهد فيها 3 مقاتلين عقب استهداف جوي، الدولة التركية لن تتوقف عن حملة الإبادة هذه علينا أن ندرك ذلك جيداً".

وأشار خوجة إلى أن: "اليوم، يعمل العدو على خلق التفرقة والاقتتال الكردي، وهذا ليس من مصلحة شعبنا، علينا أن نعمل لتحقيق الوحدة الوطنية وسيكون ذلك مفتاح النصر للقضية الكردية".

(ز س/د)

ANHA