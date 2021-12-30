"الهجوم على كوباني هو ردّ على فعالية سيمالكا"

ذكر محمد شاهين تعليقاً على استهداف الدولة التركية لكوباني أن مقاومة كوباني أصبحت عقبة في وجه الاحتلال وقال "يريدون إضعاف كوباني بأي شكل كان. هم يدركون أنه إذا تم إضعاف كوباني، فإن نظام شمال وشرق سوريا بأكمله سيضعف".

انضم الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي لإقليم الفرات، محمد شاهين، إلى برنامج خاص لوكالتنا يوم أمس، وتحدث عن هجمات ومخططات المحتلين على مدينة كوباني.

أوضح محمد شاهين أن صمت القوى "الضامنة" الموجودة في المنطقة سيؤدي إلى استمرار الدولة التركية في هجماتها، ودعا مواطني شمال وشرق سوريا إلى أن يكونوا حذرين ضد العمالة والهجمات.



'هذا الهجوم يظهر هو إعلان حرب من نوع جديد'

استهدفت كوباني عبر طائرات مسيّرة للدولة التركية، وخلال السنوات الأخيرة، واجهت كوباني هجمات عليها، جواً أو براً. وذكر محمد شاهين أن التهديدات والهجمات على مناطقهم لم تتوقف منذ بداية الأزمة السورية، وقال "الجميع يعلم أن وراء هذه الهجمات أهداف استراتيجية".

وحول هذا الموضوع قدّم محمد شاهين هذا التحليل:

"هدفهم ليس توجيه الهجمات للإدارة الذاتية فحسب. إن حلم حزب العدالة والتنمية هو إعادة إحياء العثمانية الجديدة في الشرق الأوسط، وتأسيس نظام راديكالي في الشرق الأوسط تحت اسم الإسلام. هذه الهجمات على مناطقنا هي إعلان لحرب جديدة. لم توافق القوى الدولية على احتلال منطقتنا، لذا يقوم الاحتلال بشن الهجمات عبر الطائرات المسيّرة؛ لئلّا يقع تحت عبء سياسي، وألّا ينتفض الشعب التركي في وجهه. يريد إضعاف نظام الإدارة الذاتية وكسر معتقدات مجتمع شمال وشرق سوريا. إن هدفه هو احتلال سوريا بأكملها، ولهذا ستستمر مثل هذه الهجمات. في الوقت الذي تلتزم فيه روسيا وأمريكا الصمت".

'ردود روسيا لا تقنعنا'

قال محمد شاهين "في كل مرة شُنّت فيها مثل هذه الهجمات على إقليم الفرات، كنا نحن في الإدارة الذاتية ومنظمات المجتمع المدني نراجع القيادة العسكرية للقوات الروسية في المنطقة".

وأضاف محمد شاهين حول رد القوات الروسية إنهم أظهروا موقفهم الساخط تجاه صمت الجيش الروسي الموجود في المنطقة، إلّا أن القوات الروسية لم تقدم حتى الآن رداً واضحاً، وذكر أنّ ردودها لا تقنعهم. وقال "إن روسيا مسؤولةٌ عن أمان المنطقة، والجيش الروسي جاء إلى هذه المنطقة بهدف وقف الهجمات".



'أصبحت مقاومة كوباني عقبة أمام المحتلين'

تلك المدن التي كانوا يقولون عنها ’سقطت، إنها تسقط‘ ذات أهمية كبيرة. مع مقاومة كوباني كانت المرة الأولى التي أجريت فيها علاقات عسكرية مع التحالف. والمرة الأولى التي انفضحت فيها العلاقات التي تربط بين الدولة التركية وداعش كانت في كوباني.

وقال محمد شاهين حول أهمية كوباني "إن هزيمة داعش وتأسيس نظام الإدارة الذاتية أصبحت عقبة أمام الدولة التركية. وجود وانتصار كوباني يعني وجود وانتصار شمال وشرق سوريا بالكامل".



وحول الأهداف التي تسعى الدولة التركية إلى تحقيقها من هذه الهجمات، قال محمد شاهين إنهم يريدون إضعاف مقاومة كوباني. وتابع تقييمه قائلاً "إضعاف كوباني يعني إضعاف نظام شمال وشرق سوريا. لقد أصبحت كوباني رمزاً للعالم، وإلى الآن لا تزال الدولة التركية ترغب بشن عملية عسكرية ضدها والقيام باحتلالها.

كوباني مدينة مهمة، ولم تستطع الدولة التركية الحصول على موافقة القوى الدولية لاحتلالها. يريد حزب العدالة والتنمية إضعاف كوباني ولهذا انتقل إلى تنفيذ أساليب الحرب الخاصة، بالإضافة إلى شن الهجمات بالطائرات المسيّرة بهدف زعزعة استقرار المدينة من كل النواحي لجعل الأهالي يغادرونها".



'لا يمكن أن يشنوا الهجمات بدون العملاء والجواسيس'

*استهدفت الدولة التركية المواطنين بالطائرات المسيّرة مرات عديدة. هل تشن الدولة التركية الهجمات من الناحية التقنية فقط، أم ان هناك من يقدم لها المعلومات الاستخباراتية؟

أجاب محمد شاهين على هذا السؤال قائلاً "إن استخبارات الدولة التركية قوية جداً من الناحية التقنية وتستخدم التقنيات العسكرية والاستخباراتية للناتو. لكن لا يمكن لها أن تنفذ هذه الهجمات دون أن يكون لها جواسيس وعملاء على أرض الواقع. لقد شنت خلال هذا العام 5 هجمات بطائرات بدون طيار، مما أسفر عن استشهاد عشرة مواطنين وإصابة 8 آخرين. وشنت هجمات مماثلة عديدة لكنها لم تحقق أي نتائج".

'في البداية حددوا الأهداف ثم هاجموا'

تُستهدف حركة الشبيبة الثورية واتحاد المرأة الشابة من قبل الدولة التركية والمجلس الوطني الكردي والحزب الديمقراطي الكردستاني منذ فترة طويلة، وعلّق محمد شاهين على الهجوم الذي استهدف حركة الشبيبة الثورية قائلاً "إن حركة الشبيبة الثورية هي منظمة من منظمات المجتمع المدني.

إن اتحاد الشباب حركة موجودة في جميع أنحاء العالم، واستهداف الشباب يحمل رسالة. عندما أعرب الشباب عن مساندتهم لفعالية الاعتصام في سيمالكا تعرضوا مباشرة لهجوم الدولة التركية في كوباني. لقد نفذوا على حركة الشبيبة حرباً خاصةً يتم فيها تشويه سمعتهم، وبعد ذلك يتم استهدافهم عسكرياً.

شارك الأهالي في مراسم تشييع جثامين الشهداء الخمس من داخل إقليم الفرات وخارجه، وهذا بحد ذاته رسالة وموقف. شهداؤنا يعدون قيماً لنا وشعبنا يتبنى هذه القيم".

وقعت الكثير من الأحداث المتصلة مع بعضها خلال أسبوعٍ واحد. وحاولت القوات العراقية بعد الهجوم الذي استهدف كوباني محاصرة مخمور. كما تعرض مكتب حزب الشعوب الديمقراطي في إسطنبول لهجوم قبل يومين من ذلك، أي في 28 من كانون الأول الجاري للهجوم.

قيّم محمد شاهين هذا الحدث كأجندة للدولة التركية، وقال "إن تعزيز قوة كردية في أي قسم من كردستان يعد قوة بالنسبة للأجزاء الأخرى.

وقد وضع العدو خطة شاملة لإضعاف القوى الكردستانية التي تقف ضدها، ولهذا فهي لا تستهدفها من طرف واحد فحسب. وتقوية روج آفا يعني تقوية شعب باشور كردستان أيضاً. إن تقوية قوتنا السياسية في باكور كردستان تعني تقوية روجهلات كردستان أيضاً. وعندما تستهدف الدولة التركية روج آفا، فهذا يعني أنها وضعت أمامها استهداف مناطق أخرى.

تستهدف شنكال ـ مخمور، ومناطق الدفاع المشروع وحزب الشعوب الديمقراطي. من الواضح أن الدولة التركية ترغب بتنفيذ خطة شاملة. إن دمقرطة تركيا يعني القضاء على نظام حزب العدالة والتنمية ودمقرطة الشرق الأوسط يعني القضاء على أي حزب مماثل له".

'يجب أن يكون الجميع واعياً'

وضد العمالة والهجمات، دعا محمد شاهين المواطنين إلى توخي الحذر، وقال "تحلق الطائرات المسيّرة في سماء إقليم الفرات 24 ساعة. ويتخذ مجتمعنا احتياطاته وهناك قوى الأمن أيضاً. لكن تقنية العدو أيضاً متطورة.

لقد سخر العدو جميع تقنياته الاستخباراتية لزعزعة استقرار إقليم الفرات وخاصة كوباني. ولو لم نأخذ احتياطاتنا جيداً لشنت الهجمات يومياً. إن الاحتياط والحذر يشكلان جزءاً من حياتنا اليومية منذ بداية الأزمة السورية. يجب أن يكون شعبنا أكثر حذراً وأن نتنبه لأولئك العملاء".

(ر)

ANHA