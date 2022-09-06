"الهجرة"...فلمٌ من إنتاج فضائية روناهي يعرض في كوباني

شهدت قاعة المركز الثقافي "مركز باقي خدو للثقافة والفن" في مدينة كوباني اليوم، عرض فلم "الهجرة" وسط حضورٍ كبير.

وتتحدث وقائع الفلم عن الحرب الخاصة التي تخوضها دولة الاحتلال التركي لتهجير السكان الأصليين في شمال وشرق سوريا، وإفراغ المنطقة في إطار حربها ضد السوريين.

كما ويسلط الفلم الضوء على مخاطر الهجرة غير الشرعية والكوارث التي تحل بالمجتمعات جراء هجرة الشباب.

وقبيل عرض الفلم تحدثت الصحفية في وكالة هاوار وعضوة اللجنة التحضيرية للفلم دجلة أحمد وأوضحت أن هجرة الشباب هي أخطر ما قد تعاني منه المجتمعات وخاصة في روج آفا التي تشهد ثورةً تاريخية، مشددة على ضرورة أن يفشل المجتمع ألاعيب الدولة التركية ويفضح نواياها العدوانية ضد المنطقة.

وفي ختام عرض الفلم كرّم عضو إدارة مجلس اتحاد الإعلام الحر في إقليم الفرات شفان مسي باسم اتحاد الإعلام الحر، كاتب سيناريو الفلم الصحفي نهاد كرعو، مصوّر الفلم أحمد شكري، مونتاج الفلم محمد مصطفى، وصاحب دور البطولة في الفلم أحمد مشيد، والملحّن والفنان حسين خاني مؤلف موسيقا الفلم.

وأنتجت فضائية روناهي الفلم برعاية اتحاد الإعلام الحر، وشارك في التمثيل العشرات من شبان مدينة كوباني، إلى جانب عدد من المؤسسات التي ساهمت في إنتاجه.

(ز س/سـ)

ANHA