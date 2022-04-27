"الهجمات التركية في سوريا وجنوب كردستان هي حرب جديدة على الأمة الديمقراطية"

تواصل دولة الاحتلال التركي هجماتها على جنوب كردستان بمشاركة من الحزب الديمقراطي الكردستاني منذ 17 نيسان الجاري، وبالتزامن من ذلك كثفت من قصفها لمناطق شمال وشرق سوريا، وسط صمت دولي.

مكونات شمال وشرق سوريا عبروا عن مساندتهم لمقاومة الكريلا، مؤكدين على المقاومة ضد السياسات التي تهدف إلى إفراغ المنطقة من سكانها، وقالوا: "لم ولن نخرج من أراضينا".

رئيس مجلس الفرات بريف دير الزور الشرقي عبد الرحمن الدغيفج أدان الهجمات التركية على شمال وشرق سوريا وهجماتها على جنوب كردستان.

وتابع الدغيفج: "إن هجمات الاحتلال التركي على شمال وشرق سوريا وعلى جنوب كردستان ما هي إلا دليل على تآمرها وأعوانها على مشروع الأمة الديمقراطية".

مضيفاً: "مشروع الأمة الديمقراطية هو لجميع الشعوب ومبني على إخوة الشعوب ولا يستثني أي مكون إن كان عربياً أو كردياً أو أشورياً سريانياً".

واختتم الدغيفج حديثه بالقول: "نحن أبناء ريف دير الزور الشرقي نؤكد دعمنا لقوات سوريا الديمقراطية ونشكرها على البطولات التي بذلتها في سبيل تحرير أراضينا من مرتزقة داعش".

وبدوره قال الرئيس المشترك للجنة الشباب والرياضة في ريف دير الزور الشرقي، حاتم الكحيلان إن تزامن هجمات الاحتلال التركي على جنوب كردستان مع بناء حكومة الكاظمي لجدار فصل عنصري بين روج آفا وشنكال، يهدف إلى عزل مكونات المنطقتين عن بعضهما البعض والقضاء على الإدارة الذاتية في شنكال.

وأضاف: "نحن في ريف دير الزور الشرقي ندين ونستنكر الهجمات التي حصلت على شمال وشرق سوريا وخيانة الحزب الديمقراطي الكردستاني في جنوب كردستان".

وأكد الكحيلان دعمهم "قوات سوريا الديمقراطية ومشروع الأمة الديمقراطية ونؤكد أننا سنواصل السير على خطا الشهداء لتحقيق الحرية لكافة الشعوب المضطهدة".

'نحن باقون في أرضنا'

فيما أكدت المواطنة عدلة داوود من أهالي ناحية تل تمر على التشبث بأرضها، في وجه هجمات جيش الاحتلال التركي ومرتزقته على المنطقة، وقالت: "رغم الهجمات المستمرة لدولة الاحتلال التركي ومرتزقتها على مناطقنا نحن باقون في أرضنا ومرتبطون بقوميتنا".

وأوضحت عدلة داود الهدف من الهجمات المستمرة التي تشنها دولة الاحتلال التركي ومرتزقتها على شمال وشرق سوريا، قائلة: "الاحتلال التركي يريد تهجير السكان الأصليين قسراً، لتغيير ديمغرافية المنطقة كما يحصل الآن في عفرين وسري كانيه وكري سبي/ تل أبيض".

بينما يرى المواطن محمد باقي كوتي أن هجمات الاحتلال التركي ومرتزقته على شمال وشرق سوريا قد تصاعدت بعد اندلاع الحرب الأوكرانية- الروسية، وقال: "الاحتلال التركي يستغل انشغال العالم بالحرب الأوكرانية- الروسية لذا يكثف هجماته على مناطقنا بشكل وحشي دون أن يفرق بين امرأة وطفل ومسن".

وأكد كوتي على الإصرار على البقاء في ناحيته وعلى أرضه، التي سقيت بدماء الشهداء والدفاع عنها، قائلاً: "سندافع حتى آخر قطرة من دمنا لحماية أرضنا".

وبدورها نوهت المواطنة سمر خليل من سكان الناحية نفسها، أن هجمات جيش الاحتلال "لا تفرق بين مكون أو قومية أو طائفة".

'مستعدون لحمل السلاح'

وفي السياق أيضاً قال المواطن ناصر حميدي من المكون العربي في مدينة منبج: "نحن كافة المكونات في منبج نرى أن الدولة التركية تسعى جاهدة إلى احتلال الأراضي السورية في ظل انشغال العالم بالحرب الروسية الأوكرانية".

مضيفاً "يستهدف الاحتلال التركي مناطق في شمال وشرق سوريا على طول الشريط الحدودي من زكان وتل تمر وعين عيسى ومنبج والشهباء دون تمييز بين الحجر والبشر، نحن نرفض رفضاً قاطعاً ممارسات الاحتلال على المنطقة وبالتالي ليس من حقه استهداف قرانا ومدننا بهذه الوحشية والهمجية".

واختتم حميدي حديثه بأنهم لن يسمحوا للاحتلال التركي بالعبث بمناطقهم التي تحررت بفضل دماء الشهداء، وأنهم مستعدون لصد أي عدوان يستهدفهم.

كما أدانت أكسار أحمد من المكون الكردي في مدينة منبج جرائم وهجمات الاحتلال التركي على شمال وشرق سوريا مشددة على أنها غير مقبولة وتمارس في ظل الصمت الدولي.

وأكدت أكسار أنهم مستعدون لحمل السلاح مع قواتهم والدفاع عن مدنهم وأهلهم في سبيل إبقاء مناطقهم آمنة وسالمة.

لافتة إلى أن "الدولة التركية لا يروق لها الأمن والأمان الذي تعيشه شمال وشرق سوريا بفضل تكاتف مكوناتها وجميع أطيافها، لذلك تضرب هذا الأمن والأمان باستهدافها المستمر للمنطقة تحت ذريعة حماية أمنها القومي".

وأنهت أكسار حديثها بالقول: "فليعلم المحتل التركي أن الأرض التي تحررت بدماء الشهداء لا يمكن الاستغناء عنها أو التفريط بها".

(كروبك)

ANHA