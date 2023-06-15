"الهدف من تمديد حظر اللقاء بالقائد أوجلان كمّ الأفواه التي تنادي بالحرية"

اتخذت دولة الاحتلال التركي، مؤخراً، قرار حظر جديد بحق القائد عبد الله أوجلان، الذي لم ترد عنه أي معلومات منذ 25 آذار 2021، لمدة 6 أشهر أخرى.

وتتوالى ردود الفعل المنددة بهذا القرار لدى شعب المنطقة وخاصة أسر الشهداء، وسط دعوات إلى الانتفاض في وجه دولة الاحتلال التركية لتحقيق حرية القائد عبد الله أوجلان الجسدية.

في هذا الصدد، أشار زوج الشهيدة منى خلو، عبد القادر درباس، إلى أن شعب المنطقة مؤمن بأفكار القائد عبد الله أوجلان، ونظم نفسه على أساس المقاومة والنضال بعد تعرفه على أيدولوجيته، وقال: "من خلال السير على فكر القائد عبد الله أجلان استطعنا حماية أنفسنا في كافة المراحل التي مرت بها المنطقة".

واستنكر قرار الحظر الجديد التي اتخذتها دولة الاحتلال التركي، بحق القائد عبد الله أوجلان، وأكدت "دولة الاحتلال التركي، ترى في فكر القائد عبد الله أوجلان، الذي هو الخلاص لجميع شعوب كردستان من الظلم والاستبداد والاضطهاد، خطراً يهدد وجودها".

دعا درباس في نهاية حديثه، شعوب كردستان، إلى الانتفاض في وجه دولة الاحتلال التركي التي تشدد العزلة على القائد عبد الله أوجلان.

"الهدف إبعاد القائد عن الشعب"

من جانبها، رفضت شقيقة الشهيدين مالك وماهر حواس، نجاح حواس، قرار الحظر الجديد بحق القائد عبد الله أوجلان، ونوّهت إلى أن الهدف منه إبعاد الشعب عن القائد أوجلان والقضاء على المشروع الديمقراطية ومواصلة سياسة إبادة الشعوب.

وتتذرع دولة الاحتلال التركية بين الحين والآخر بـ "العقوبات الانضباطية"، حيث تقدمها كذريعة لقرارات الحظر التعسفية والممنهجة التي تتخذها بحق القائد عبد الله أوجلان.

وناشدت كافة الدول والمنظمات التي تدّعي الإنسانية، وضع حدّ لممارسات دولة الاحتلال التركي بحق القائد عبد الله أوجلان، متسائلة، "أين حقوق الإنسان؟ أين المنظمات الإنسانية؟ يجب عليهم القيام بواجباتهم حيال ما يجري في سجن إمرالي".

كما شددت والدة الشهيد علي كور الذي استشهد في سري كانيه عام 2014، زليخة كور، "لن نقبل قرار العزلة الجديد من قبل سلطات الاحتلال التركي بحق القائد، متسائلة "أين هي القوى الدولية؟، لماذا تلتزم الصمت حيال ما تقوم به دولة الاحتلال بحق قائدنا؟".

وطالبت في ختام حديثها، القوى الدولية والمنظمات الحقوقية بالخروج عن صمتها ورفع العزلة المشددة عن القائد عبد الله أوجلان.

فيما استنكر الرئيس المشترك لمجلس عوائل الشهداء في مخيم سري كانيه خليل مورو، صمت القوى الدولية حيال العزلة والعقوبات التي تفرضها دولة الاحتلال التركي على القائد عبد الله أوجلان، وشدد "لن نتخلى عن قضيتننا ومشروعنا الديمقراطي وسنقف في وجه الاحتلال التركي حتى نحقق حرية قائدنا الجسدية".

أما المواطنة حميدة عيسو فقالت إن: "دولة الاحتلال التركي تستغل صمت المنظمات الدولية التي تغض الطرف عن الممارسات التي يتعرض لها المعتقلون السياسيون وخاصة القائد عبد الله أوجلان".

مشددة "على جميع الديمقراطيين والمؤمنين بفكر القائد الخروج إلى الساحات وعدم السكوت على هذه الممارسات".

فيما رأت المواطنة بديعة عربو أن هذا القرار منافٍ للحقوق، وشددت "من حقنا أن نعرف وضع قائدنا الصحي وأن يتواصل مع أهله وشعبه".

(كروب/ م ح)

ANHA