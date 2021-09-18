"الهدف الرئيس من ’حملة حان وقت الحرية‘ هو حرية القائد آبو"

أطلقت الهيئة القيادية لمنظومة المجتمع الديمقراطي، "حملة حان وقت الحرية"، في 12 أيلول من العام المنصرم 2020 داخل كردستان وخارج البلاد، حيثما يوجد الكرد، بغية القضاء على المخاطر وتحقيق الحياة الحرة والديمقراطية.

ونُظّم خلال العام ومنذ إطلاق الحملة، الكثير من الفعاليات المختلفة على امتداد أجزاء كردستان الأربعة، وكل دولة أخرى يتواجد فيها الكرد، من أجل الحرية الجسدية للقائد عبدالله أوجلان. وأصبحت قوات الكريلا، التي تقاوم ضد الاحتلال التركي في مناطق الدفاع المشروع ، القوة العسكرية الرئيسة لـ "حملة حان وقت الحرية". كما عمل الشباب والنساء بجدّ وناضلوا جنباً إلى جنب مع الكريلا خلال العام.

ونظّم الشعب في روج آفا وشمال شرق سوريا، العديد من الفعاليات من أجل تطوير الحملة. وقد قيّمت الهيئة القيادية لمنظومة المجتمع الديمقراطي، في بيانها المتعلق بالذكرى السنوية الأولى للحملة، مدى نجاح الحملة على الشكل الآتي: "لقد ساهمت روج آفا وشعوب شمال وشرق سوريا، بشكل كبير في إنجاح حملة ’حان وقت الحرية‘، وأدركت شعوب شمال وشرق سوريا، دائماً أهمية القضاء على الذهنية الفاشية المستبدة في تركيا، من أجل تحقيق الحياة الحرة والديمقراطية للكرد ولكامل الشرق الأوسط. وسخّرت كل قوتها لإنجاح حملة ’حان وقت الحرية‘، وأصبح موقف شعوب روج آفا وشمال وشرق سوريا، مثالاً يحتذى به أمام كل شعوب الشرق الأوسط.

كما قيّم قادة الحملة في المنطقة؛ أعضاء مؤتمر ستار، وإداريّي حركة الشبيبة الثورية السورية، السنة الأولى لحملة "حان وقت الحرية ".

'انضممنا إلى الحملة بطريقتنا'

أوضحت المتحدثة باسم مؤتمر ستار، رمزية محمد، أن هذه الحملة جرت بمشاركة فعالة للمرأة والشباب، وقالت: "بصفتنا نساء شمال وشرق سوريا، شاركنا بالحملة على طريقتنا، ومن خلال أنشطة مختلفة ومتنوعة، التي تجاوزنا عامها الأول. وكانت جميع الفعاليات والأعمال التي قمنا بها جزءاً من حملة ’حان وقت الحرية‘ ".

وقالت رمزية محمد، حول النضال المتخذ ضد العزلة: "في الوقت الذي يبقى فيه العالم بأكمله صامتاً أمام العزلة، يجب علينا أن نرفع صوتنا عالياً، ويجب تصعيد الحملة. ومن أجل تصعيد الحملة، لا بد من توسيع نطاق الفعاليات. وفي هذا السياق، نصبنا خيماً في كل مكان، ونفّذت عمليات الإضراب عن الطعام في قامشلو وكوباني والشهباء، وذلك لمساندة مقاومة الإضراب عن الطعام، التي يقودها مقاومو السجون، وبهذا الشكل سعينا لأن نصبح صوتاً للمقاومة".

'لقد نفذنا نشاطاتنا في لبنان وباشور أيضاً'

شاركت المتحدثة باسم مؤتمر ستار، هذه المعلومات حول فعالياتهم: "لقد نظّمنا خلال العام العديد من المسيرات والنشاطات في كل المقاطعات، من أجل الوصول إلى جميع نساء شمال وشرق سوريا، وشرح حقيقة العزلة المفروضة على القائد آبو، كما كانت لنا نشاطات في لبنان وباشور كردستان. وفي سياق الحملة، تم الاحتفال باليوم العالمي للمرأة في الثامن من آذار، في جميع المدن. بالإضافة إلى مركز المدينة. كما تمت الإشارة إلى النضال المتخذ ضد العزلة والاحتلال، خلال الاحتفالات الكبيرة. كما تم تنظيم مئات الاجتماعات والمحاضرات والدورات التدريبية، من أجل تطوير عقلية النساء والرجال الأحرار في المجتمع".

'استمرار العزلة يظهر أننا لم نحقق النتيجة التي نسعى إليها'

وتابعت رمزية محمد: "عندما ننظر إلى الموضوع من ناحية العدد، نرى أننا وصلنا إلى عدد كبير من الأشخاص، واستطعنا إيصال صوتنا للكثير من الأماكن على المستوى الدولي، لكن يجب أن نصعّد من أعمالنا أكثر، ويجب ألّا تبتعد النساء عن العمل النضالي الساعي إلى الحرية. فالعزلة الشديدة على القائد آبو، تظهر أن أعمالنا ليست كافية، وأننا لم نستطع تحقيق الواجبات التي تمليها علينا الحملة".

إذا ابتُغي مجتمع أكثر عدلاً فيجب تحقيق حرية القائد

كما أشارت رمزية محمد، إلى ضرورة حشد المجتمع العالمي، من أجل أن تحقق هذه الحملة نتائج أكثر فاعلية. وقالت: "لهذا يجب تعريف شعوب العالم بالقيادة والنضال، ليتحرك الشعب ضد دولهم، من أجل رفع العزلة المفروضة. يدرك كل من المجتمع الدولي والدولة وكل الأشخاص، أن حرية القائد آبو، هي حرية المرأة والمجتمع. وإذا أرادت شعوب العالم مجتمعاً أكثر عدلاً، يجب أن تعمل على تحقيق حرية القائد آبو. وفي هذا السياق، يجب على جميع النساء التحرك بمسؤولية، نستطيع رفع العزلة فقط لو كنا صوتاً واحداً ".

'سنحاول الوصول إلى جميع النساء'

أوضحت رمزية محمد، أن مؤتمر ستار، أنشأ هذا العام منظماته في أوروبا أيضاً، من أجل تنظيم النساء هناك. كما أنها تسعى إلى توسيع مجالات التنظيم لديها، وأنها تحاول الوصول إلى جميع النساء، من أجل الدخول في مرحلة جديدة العام القادم .

وأضافت المتحدثة باسم مؤتمر ستار، رمزية محمد: "أدعو النساء والشابات وجميع الشعب إلى الانضمام المسؤول إلى حملة ’حان وقت الحرية‘ من أجل حرية القائد آبو، الذي ضحّى بحياته كلها من أجل حريتنا".

كما أوضح عضو المجلس العام لحركة الشبيبة الثورية، جان فورين، أن الشباب شاركوا بحملة ’حان وقت الحرية‘ تحت شعار ’سننتصر حتماً‘. وقال: "شكّلت حرية القائد ودعم مقاومة الكريلا في مناطق الدفاع المشروع وإنهاء الاحتلال، كما تم تنظيم العديد من النشاطات تحت راية الحملة، مثل المسيرات الضخمة والاجتماعات والدورات التدريبية. حملة ’حان وقت الحرية‘ كانت في الوقت نفسه حركة تعبوية".

وذكر جان فورين أن الدولة التركية صعّدت هجماتها على مناطق الكريلا، بمساندة الحزب الديمقراطي الكردستاني. وذكر أيضاً، أنه تم اتخاذ موقف حازم ضد الاحتلال والخيانة".

'نتّخذ من تطوير الحرب الثورية للشعب أساساً لنا'

وتابع جان فورين: "بالإضافة إلى أنشطتنا، فقد نفّذنا أيضاً أعمالاً تدريبية. كل هذا لتطوير الحرب الثورية للشعب. نتخذ من أبحاثنا أساساً في أعمالنا، إلى أي مدى ستتقدم حرب الشعب الثورية، وإلى أي مدى ستكون مؤثرة ومنتجة. وهكذا يظهر موقف الشعب بشكل أقوى. يؤكد نضال الشعب بقيادة المرأة والشباب، بالإضافة إلى الكريلا ومناضليها، على هدف الحرية بشكل أكبر. أي أن الحرية الجسدية للقائد آبو، وحرية بلادنا أيضاً تصبح مضمونة بهذه الطريقة".

'يجب أن ينضمّ شباب كردستان إليها بروح الثورة'

كما ذكر جان فورين، أنهم بدؤوا نشاطاتهم في العام الثاني لحملة "حان وقت الحرية"، تحت شعار "لننظّم الحرب الثورية للشعب، ونقوم بثورة ثقافية". وأشار إلى أن الهدف الرئيس لجميع الفعاليات التي قاموا بها، هي تحقيق الحرية الجسدية للقائد عبدالله أوجلان. وقال: "قادة هذه الثورة هم النساء والشباب، بهذه العقلية أدعو جميع شباب كردستان إلى الانضمام إلى هذه الحملة، بروح الثورة ضد الاحتلال والخيانة".

(رل)

ANHA