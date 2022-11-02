"الفرقة الرابعة" تمنع إدخال المواد الإغاثية إلى حيي الشيخ مقصود والأشرفية

أفادت عدة مصادر لمراسلي وكالتنا بمنع "الفرقة الرابعة" التابعة لحكومة دمشق دخول شحنات المواد الإغاثية إلى حيي الشيخ مقصود والأشرفية.

ونوهت المصادر أن عدد الشاحنات المحملة بالشحنات الإغاثية والمتوجهة إلى حي الشيخ مقصود لتوزيعها على الأهالي، بلغ أربع شاحنات.

ويمنع عناصر "الفرقة الرابعة" تلك الشاحنات من دخول الحيين، منذ 3 أيام، وسط تحججهم بالعديد من الذرائع، أبرزها: "ما في أوامر من فوق مشان نمرقكن"، (لا توجد أوامر من السلطات العليا لتمرير الشاحنات).

وتفرض "الفرقة الرابعة" التابعة لحكومة دمشق حصاراً مشدداً على حيي الشيخ مقصود والأشرفية يهدد حياة مئات الآلاف من الأهالي خاصة مع اقتراب فصل الشتاء وعدم توفر المحروقات.

(كروب/ س ر)

ANHA