"الفرقة الرابعة" تمنع المساعدات الإنسانية من الوصول إلى الشيخ مقصود والأشرفية

أرسلت الإدارة الذاتية، 10 شباط قافلة مساعدات إنسانية لإيصالها إلى المناطق المنكوبة في حلب؛ جراء الزلزال، من معبر التايهة الفاصل بين مناطق الإدارة الذاتية وحكومة دمشق، فيما لم تسمح حكومة دمشق حتى الآن بوصول هذه المساعدات إلى حيّي الشيخ مقصود والأشرفية.

ففي ظل الأوضاع المعيشية الصعبة في حيّي الشيخ مقصود والأشرفية، ولا سيّما المتضررين من زلزال 6 شباط، لا تزال الفرقة الرابعة تشدد حصارها المطبق على الحيّين ولا تسمح بمرور المساعدات الإنسانية.

وقال الرئيس المشترك للمجلس العام لأحياء الشيخ مقصود والأشرفية، ولات معمو، إن: "الدولة السورية دائماً ما تنظر إلى أحياء الشيخ مقصود والأشرفية؛ نظرة سياسية وأمنية ودائماً ما تربط كل الأمور الخدمية المتعلقة بالحيّين بالسياسة".

وشدّد معمو على تدخل الفرقة الرابعة بكل ما يخص سكان الحيّين، "الفرقة الرابعة وحتى قبل الزلزال كانت تتدخل بكل الأمور الحياتية للشعب القاطن في الحيّين، وتفرض ضرائب على أي شيء يدخل إلى الحيّين، الحصار خانق على الحيّين، ولا يسمحون بدخول أي شيء".

وأردف معمو "الفرقة الرابعة والاحتلال التركي لم يغيرا من ذهنيتهما، فها هو الاحتلال يقصف مناطق الإدارة الذاتية بالطائرات، والفرقة الرابعة حتى هذه اللحظة تفرض حصارها على الحيّين".

وأكّد معمو "أحياناً يسمحون للمنظمات بالدخول بشكل جزئي لأغراض سياسية، دخلت منظمة إلى الشيخ مقصود هذا صحيح، لكن دخولها كان للتصوير والدعاية فقط، ولم تقدم أي شيء للمتضررين؛ موقف حكومة دمشق ليس إنسانياً؛ إنما سياسي".

أكّد معمو أن الإدارة الذاتية كانت قد أعلنت عن جاهزيتها لمساعدة جميع المناطق المنكوبة على الأراضي السورية لكن حتى الآن لم يسمحوا بعبور المساعدات إلى حيّي الشيخ مقصود والأشرفية.

وطالب ولات في نهاية حديثه، بفك الحصار بشكل فوري عن حيّي الشيخ مقصود والأشرفية.

(ك)

ANHA