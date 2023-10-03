اعلنت القيادة المركزية لقوات الدفاع الشعبي العملية التي نفذت ضد مديرية الامن العام في وزارة الداخلية التركية في انقرة في 1 أيلول، نفذت من قبل وحدة تابعة لكتيبة الخالدين، وأشارت إلى أن العملية جاءت بهدف التحذير من المجازر والقمع الفاشي وتجاهل القوانين الدولية والممارسات اللاإنسانية وسياسات العزلة المتبعة في سجون تركيا وكردستان، واستخدام الأسلحة الكيميائية ضد الكريلا وتدمير طبيعة كردستان.

وتستمر دولة الاحتلال التركي في شن الهجمات بالطائرات الحربية والقصف المدفعي مستخدمة الأسلحة المحرمة دولياً على مناطق الدفاع مديا. كما يقدم الحزب الديمقراطي الكردستاني دعم مطلق لدولة الاحتلال التركي في هجماتها.

وفي إطار نهج الخيانة المتبع، وصف الحزب الديمقراطي الكردستاني العملية الفدائية لكتيبة الخالدين بـ "عملية إرهابية" مما اثار غضب الأهالي في ناحية الدرباسية الذين استنكروا صمت الحزب الديمقراطي الكردستاني حيال المجازر والجرائم التي ترتكبها دولة الاحتلال التركي بحق الشعوب في كردستان، وتعاونه معها لشن الهجمات على مناطق الدفاع مديا واستهداف قوات الكريلا. وقالوا إن الديمقراطي الكردستاني أجهر خيانته

ادانت المواطنة جيهان محمد تواطؤ الحزب الديمقراطي الكردستاني مع دولة الاحتلال التركي في ظل شنها للهجمات على مناطق باشور كردستان وشمال وشرق سوريا واستهدافها للموطنين. وقالت واضافت: "ندين موقف الحزب الديمقراطي الكردستاني حيال العملية الفدائية في انقرة، الذي لطالما التزم الصمت حيال المجازر المرتكبة بحق الشعب الكردي".

وأكدت جيهان محمد أن: "العملية الفدائية في انقرة بمثابة رسالة لدولة الاحتلال التركي لالتزام حدودها، ولتعرف حقيقة الشعب الكردي وحقيقة ارتباط الشعب بقائدهم".

من جهة أخرى بارك المواطن عدنان كالو العملية الفدائية واعتبرها رداً على هجمات دولة الاحتلال التركي بحق شعوب كردستان، وأشار إلى أن هذه العملية جاءت نتيجة روح المقاومة العالية التي يتمتع بها مقاتلي حركة حرية كردستان.

وأوضح عدنان كالو أن درب المقاومة سيبقى مستمراً حتى تحقيق النصر، وأكد على مواصلة دعمهم لقوات الكريلا الذين يتصدون لكافة الهجمات التي تشنها دولة الاحتلال التركي وعملائها ضد الشعب الكردي.

وبدورها، قالت المواطنة غزالي ملا: "تهاجم دولة الاحتلال التركي بجميع الطرق والسبل مناطق الدفاع مديا ومناطق شمال وشرق سوريا، في محاولة لكسر إرادة القوات وإفشال المشروع الديمقراطي".

وحول تعاون الحزب الديمقراطي مع دولة الاحتلال التركي أوضحت غزالي ملا: "هذه ليست المرة الأولى التي يخون بها الديمقراطي الكردستاني الكرد ويساند العدو في شن هجماته على قوات الكريلا، هذه الخيانة لا تقبل بأي شكل من الاشكال وانجراره دائماً خلف دولة الاحتلال التركي، يدل على أنه عدو جميع الشعوب ويحارب كل من يطالب بحقوقه وحريته ويسعى لطمس هويتهم وتاريخهم".

ونددت المواطنة ستيرا عربو تواطؤ الديمقراطي الكردستاني مع دولة الاحتلال التركي وشنهم للهجمات على مناطق دفاع مديا. واضافت: "الكريلا هي آمل الشعوب، يفدون بأرواحهم في سبيل الشعب، على الديمقراطي الكردستاني أن يكفوا عن الخيانة".

(م ح)

ANHA