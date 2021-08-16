"الدول الإقليمية لا تريد حل الأزمة السورية وتزيدها تعقيداً"

وشارك في الاجتماع أيضاً ممثلات عن الإدارة المدنية، المجالس المدنية، ومجلس المرأة في حزب سوريا المستقبل.

خلال الاجتماع الذي بدأ بالوقوف دقيقة صمت، تحدثت الناطقة باسم مجلس المرأة في حزب سوريا المستقبل في ناحية المنصورة، غالية كجوان.

وتحدثت غالية حول المؤامرات التي تُحاك ضد الشرق الأوسط بشكل عام من قبل الدول المهيمنة وقالت إن هذه المؤامرة لتنفيذ مشاريعهم الاستعمارية للاستيلاء على ثروات الشرق الأوسط وإخضاع الشعوب تحت سيطرتهم.

وتطرقت غالية إلى الأزمات التي خلقتها الدول الرأسمالية ومنها وباء كورونا وأضافت "هدف الدول من هذه الأزمات السيطرة على الشعوب، وهناك أيضاً أزمات اجتماعية عبر خلق نعرات طائفية وتميز عرقي عن طريق الإسلام لتفكيك بين مكونات الشعب".

وحول الأزمة السورية أشارت غالية كجوان إلى أن الدول الإقليمية لا تريد حل الأزمة السورية بل تزيدها تعقيداً وهذا ما يزيد من استمرار الأزمة والحروب الخاصة مثل ظاهرة الدعارة والاغتصاب والمخدرات، ودعت النساء بتوعية أنفسن وعدم انجرار وراء هذه الحروب.

ولفتت غالية كجوان في سياق حديثها إلى ما يجري في مناطق المحتلة بحق النساء وقالت إن الدولة التركية ترتكب أفظع الأساليب بحق النساء المنافية للقوانيين الدولية.

وفي ختام الاجتماع فتح باب النقاش وطرح الأسئلة أمام الحضور والتي أجابت عليها عضوات ديوان الاجتماع.

)س ك/س و)

ANHA