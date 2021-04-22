"الدفاع الوطني" يستهدف مدنيين اثنين في منزلهما بقامشلو 

هذا وأسعف الهلال الأحمر الكردي المدنيين إلى مشافي مدينة قامشلو.

والمدنيان هما: المواطن أحمد الرسلي (30 عامًا) أُسعِفَ إلى مشفى فرمان، وأحمد خرقي (33 عامًا) وأُسعِفَ إلى مشفى الرحمة، فيما كانت إصابتهما بقدميهما اليسرى.

​​​​​والجدير بالذكر أن ميليشيا الدفاع الوطني التابعة لحكومة دمشق، قد استهدفت اليوم طفلين في شارع الوحدة بمدينة قامشلو، ما أدى إلى استشهاد أحدهما وإصابة الآخر.

وكانت الميليشيات قد هاجمت قوى الأمن الداخلي في حاجزها الواقع بالقرب من حي الطي في مدينة قامشلو، في مساء الأول من أمس (الثلاثاء)، ما أدى إلى استشهاد أحد أعضاء قوى الأمن الداخلي التي ردّت على الهجوم.

(م ح)

ANHA