"الدفاع الوطني" تستهدف منازل المدنيين في الأماكن التي خسرتها في حي الطي

تتواصل الاشتباكات بين قوى الأمن الداخلي وما تسمى بميليشيا الدفاع الوطني التابعة لحكومة دمشق في حي الطي جنوبي مدينة قامشلو.

مراسل وكالتنا رصد بعض الاشتباكات، و يظهر في الفيديو استمرار ميليشيا الدفاع الوطني بالهجوم.

وأضاف المراسل، أن الميليشيا تستهدف منازل المدنيين في المناطق التي خسرتها ضمن الحي.

وكانت الاشتباكات بدأت حوالي الساعة الـ 22:00 من مساء أمس، بين قوى الأمن الداخلي وما تسمى بميليشيا الدفاع الوطني التابعة لحكومة دمشق، بعدما هاجمت الأخيرة حاجزًا لقوى الأمن الداخلي عند شارع الوحدة المحاذي لحي الطي جنوبي مدينة قامشلو.

(م ح)

ANHA