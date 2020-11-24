"البطالة.. أسباب انتشارها وآلية الحد منها" عنوان ندوة حوارية بالرقة

وحضر الندوة الحوارية التي عقدت في مقر الحزب وسط مدينة الرقة، أعضاء من حزب التحالف الوطني الديمقراطي السوري، بالإضافة إلى مثقّفين وسياسيين من الرقة، والرئيس المُشترك لمكتب العلاقات العامة في مجلس الرقة المدني، مشلب الدرويش.

بدأت الندوة بحديث عضو الحزب، عبد الرحمن العيسى، عن أسباب البطالة وحاول تناول أهمّها، مثل "انخفاض معدلات النمو الاقتصادي والسياسات الاقتصادية للدول وارتفاع معدلات النمو السكاني، إضافة للحروب والصراعات العسكرية وأخيراً استغلال أرباب العمل للعمال".

ثم استعرض عضو حزب التحالف الوطني الديمقراطي السوري، أحمد قدور، أنواعاً للبطالة، بينها "البطالة الجزئية والكاملة، والدورية التي تترافق مع التقلبات الاقتصادية والاحتكاكية الناتجة عن تنقلات العاملين والبطالة الهيكلية التي تتسبب بها التحولات الاقتصادية للدول، من صناعية إلى زراعية، أو غيرها من التحولات، ومن الأنواع الأخرى البطالة السافرة، والتي تعني زيادة العاملين عن الحاجة الفعلية لسوق العمل".

ثم تحدثت إدارية مكتب المرأة بالحزب، نجلاء نجار، عن الآثار السلبية للبطالة على الفرد إن كانت النفسية أو الصحية، إضافة للآثار الاجتماعية والاقتصادية لها.

ثم انتقل حديث الندوة إلى آثار البطالة على المجتمع والدولة، والتي شرحها عضو الحزب، عبد الفتاح العكر.

من جانبه أوضح عضو الحزب، يحيى محمود، آثار الحرب السورية على تفشي البطالة، وارتفاع معدلاتها بين فئات الشعب السوري، بسبب الانهيار الذي أصاب الاقتصاد السوري ودمّر قوامه.

ثم فُتح باب النقاش للحضور حول الحلول للحد من ظاهرة البطالة، من خلال عدة خطوات، أبرزها الإرشاد المهني والمشاركة والتكامل بين القطاعين العام والخاص.

وحزب التحالف الوطني الديمقراطي، حزب سياسي سوري تأسس في العام 2014 في حلب، التي يتخذ منها مقراً رئيسيّاً له, إضافة لوجود عدد من الأفرع في مدن سورية عدة, ويعمل تحت أهداف التعددية والديمقراطية واللامركزية.

(ع ع/م )

ANHA