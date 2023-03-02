"الأزمة السورية آفاق وطرق الحل" عنوان محاضرة في قامشلو

وعقدت المحاضرة في مركز اتحاد مثقفي روج آفايي كردستان في مدينة قامشلو بحضور عدد من المثقفين والشخصيات السياسية والاجتماعية.

بعد الوقوف دقيقة صمت استهل قلعه جي، المحاضرة بشرح فترة ما قبل جلاء فرنسا عن سورية وفترة سلطة حزب البعث، وما تلتها من فترات منها سلطة الوحدة، "عملت على تخريب وضرب وتفكيك الهوية السورية، والبعث بمجيئه إلى السلطة، بسط سلطته مدعوماً بدستور كتبه بنفسه حرم السوريين من كافة حقوقهم، والسياسات التي لعبها خلقت الخلل البنيوي في الاقتصاد والمجتمع والسياسة في سورية، ونتيجة لهذه السياسات انفجر الشعب في آذار ٢٠١١."

وحول مواقف القوى السورية والمعارضة بعد الحراك، قال قلعه جي: "بدأت المعارضة تتحرك وفق مصالح الدول وعلى رأسها تركيا، وقطر والسعودية وروسيا وأمريكا، لتتشعب التيارات، ولتكون هزيلة ضعيفة غيب في أجنداتها، مشروع سياسي مخلص، لتتولد مسارات حل منها جنيف وأستانا، واللجنة الدستورية، وهي لا تمثل كافة السوريين، بل تعقد لأجل مصالح الدول المتدخلة منها تركيا وروسيا على حساب القضية السورية."

وحول سبل حل هذه الأزمة في ظل الواقع السياسي المعقد ومصالح الدول المتدخلة في الشأن السوري، قال قلعه جي: "يجب الاتفاق والعمل من أجل انعقاد مؤتمر سوري سوري، والاتفاق على نظام سياسي وإداري لامركزي، أساسه الوطنية والليبرالية والعلمانية والديمقراطية، وهنا نتطرق إلى تجربة الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا، والتي توحي بأنها رائدة للحل وتكون جواباً لأسئلة السوريين، كونها أثبتت قوتها في ضم كافة السوريين على سعة اختلافاتهم ما يضمن نهضة لسورية."

وتخللت المحاضرة مداخلات واستفسارات الحضور.

(خ ع/ك)

ANHA