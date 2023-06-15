"العزلة والهجمات لن تثنينا عن تصعيد النضال والمقاومة"

شهدت مناطق شمال وشرق سوريا منذ مطلع الأسبوع الجاري تصعيداً عسكرياً من جانب الاحتلال التركي، الذي قصف مناطق متفرقة عشرات المرات بالطائرات المسيّرة والمدفعية، أسفر عن شهداء وجرحى.

جل آغا

تنديداً بالهجمات وفرض سياسات العزلة والتعذيب بحق القائد عبدلله أوجلان، خرج اليوم، أهالي ناحية جل آغا وأعضاء وعضوات المؤسسات والمجالس المدنية ومجلس عوائل الشهداء وممثلون عن الأحزاب السياسية وعضوات مؤتمر ستار وحركة الشبيبة الثورية واتحاد المرأة الشابة، في مظاهرة حاشدة، انطلقت من ساحة شهيد معصوم الواقعة في وسط الناحية، وجابت الشارع العام، وسط ترديد شعارات" تحيا مقاومة الشعوب"، " تحيا مقاومة القائد"، وحملوا صور القائد عبد الله أوجلان.

ولدى وصول المظاهرة إلى الساحة، وقف المشاركون دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم ألقت الإدارية في مؤتمر ستار بناحية جل آغا سمر حسين، كلمة شجبت خلالها السياسات العدائية التي تنتهج بحق القائد عبد الله أوجلان وشعوب شمال وشرق سوريا من خلال تشديد العزلة بحق القائد أوجلان وانتهاج سياسات الإبادة بحق مكونات المنطقة.

ودعت شعوب شمال وشرق سوريا لتصعيد النضال أمام جميع السياسات العدائية التي تمارس بحقهم، لتحقيق حرية القائد عبد الله أوجلان الجسدية وإفشال المخططات الاحتلالية.

بدوره، أكد الرئيس المشترك لبلدية الشعب في ناحية جل آغا فيصل حسن، أن مكونات المنطقة مستمرة بانتهاج أفكار القائد عبد الله أوجلان حتى تحقيق النصر للمشروع الديمقراطي.

تل حميس

كما خرج المئات من أهالي ناحية تل حميس، وأعضاء المؤسسات المدنية في بلدات الناحية (تل أحمد، أبو جرن، عكاظ، جزعة) ووجهاء العشائر، في مظاهرة، انطلقت من أمام مبنى الترافيك شرق الناحية، وجابت أحياء الناحية.

وبعد وصول المظاهرة إلى دوار الصوامع شمال الناحية، وقف المشاركون دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم ألقى الرئيس المشترك لحزب الاتحاد الديمقراطي في تل حميس، غالب السعدون، كلمة شجب فيها هجمات الاحتلال التركي على المنطقة وأكد على الصمود والمقاومة أمام سياسات الإبادة التي تنتهج ضد إرادتهم المتمثلة في أفكار القائد عبد الله أوجلان.

وتابع: " مناطق شمال وشرق سوريا شهدت العديد من الانتصارات وحققت نجاحات عبر تكاتف مكونات المنطقة من عرب وكرد وسريان، هذه النجاحات لا ترضي الأعداء والمحتل التركي لهذا السبب تقوم بضرب المنطقة عبر القذائف والمسيرات وتحرك خلايا مرتزقة داعش".

شدد السعدون: "سنقف مع قواتنا العسكرية لإفشال جميع الهجمات التي تشن على مناطقنا".

فيما أكدت عضوة المركز الثقافي في تل حميس هديل العبد الله، أن دولة الاحتلال التركي تنتقم من الإنجازات التي تحققت وضرب الأمان والاستقرار في المنطقة.

أوضحت هديل العبد الله "الاحتلال التركي يستهدف جميع مكونات شمال وشرق سوريا عبر هجماته"، مشددة "لن يتمكن الاحتلال التركي من كسر إرادتنا، لذلك علينا أن نقف معاً لصد هذه الهجمات".

(كروب/آ)

ANHA