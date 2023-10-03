"العزلة لن تقلص دور القائد ضمن المجتمعات والشعوب"

لم يتمكن القائد عبد الله أوجلان منذ 25 آذار 2021 من اللقاء بذويه ومحاميه، حيث تفرض السلطات التركية عزلة مطلقة بحقه، ويؤكد أبناء شمال وشرق سوريا أن الهدف من العزلة الحد من أفكاره الديمقراطية والإنسانية.

المواطن عبد السلام الجاسم من أهالي ناحية تل حميس أدان العزلة المطلقة الممنهجة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان، ونوه إلى أنها خرق واضح وانتهاك لكافة المواثيق والقوانين الدولية والإنسانية، وأن المنظمات الإنسانية والحقوقية تنتهج الصمت أمام كل هذه الانتهاكات في سبيل الحفاظ على مصالحها مع تركيا.

ودعا المواطن يوسف المهوس المنظمات التي تدعي الدفاع عن الإنسانية للعمل بمصداقية وعدل ومحاسبة الدولة التركية التي ضربت بعرض الحائط الاتفاقات والمواثيق الدولية من خلال فرض عزلة مشددة على القائد عبد الله أوجلان، وخاطبهم: "ابتعدوا عن الحسابات والمصالح الخاصة في عملكم".

ونوه المهوس أن فرض العزلة على القائد عبد الله لن تستطيع تقليص دور القائد ضمن المجتمعات والشعوب، وقال: "السياسة الإنكارية التي تنتهج بحق الشعوب التي تتطلع للحرية في شخص القائد لن تثني العزيمة والإصرار من أجل رفع وتيرة النضال حتى تحقيق الحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان".

ومن جهته، أشاد المواطن أحمد الغنام بدور فلسفة القائد عبد الله أوجلان وتأثيرها الإيجابي على عموم شعب شمال وشرق سوريا، وقال: "اليوم فكر وفلسفة القائد عبد الله أوجلان يطبق على أرض الواقع، من خلال التكاتف والترابط بين المكونات والأطياف الموجودة، هذا الفكر وحد الشعوب المنطقة".

وأوضح الغنام أن الشعب في شمال شرق سوريا أصبح أوعى وأقوى في وجه المخططات التي تحاك ضده من قبل الاحتلال التركي، نتيجة اتباعه لفلسفة ونهج القائد عبد الله اوجلان: "بعد اتباع فكر القائد وسلوك طريق الأمة الديمقراطية، خرجت المنطقة من الظلام الدامس الذي كان يسودها، وخرجت من عباءة الأنظمة الديكتاتورية وهيمنة النظام البعثي على الشعوب التي سلبت حريتها وكرامتها".

(م ح/أ ب)

ANHA