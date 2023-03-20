"الاتحاد الوطني" يرد على "الديمقراطي الكردستاني": تقديم المساعدة شرفٌ لنا

بينما كانت وحدة من وحدات مكافحة الإرهاب (YAT) تابعة لقوات سوريا الديمقراطية، في طريقها إلى مدينة السليمانية في الخامس عشر من الشهر الجاري، سقطت مروحيتان كانتا تقلانها إلى هناك نتيجةً لسوء الأحوال الجويّة.

فيما بعد أعلنت قوات سوريا الديمقراطية عبر بيانٍ لها، عن استشهاد 9 مقاتلين ومقاتلات بينهم قائد وحدات مكافحة الإرهاب، شرفان كوباني.

على الرغم من الكشف عن هويات هؤلاء الشهداء وسجلاتهم إلّا أنّ الحزب الديمقراطي الكردستاني لم يسلّم جثامينهم بعد.

وبدلاً من أن يقوم الحزب الديمقراطي الكردستاني بعد هذه الحادثة بتوجيه برقيات تعزية، نشرَ بيانات اتهام وإدانة.

ورداُ على بيانات مسؤولي الديمقراطي الكردستاني، نشر عضو المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني، ستران عبد الله رسالة نقلتها وكالة روج نيوز، قال فيها: "يقولون إن كان لدى الاتحاد الوطني الكردستاني كل هذه المروحيات حتى يرسلها إلى روج آفا. فنحن بدورنا نقول حتى لو أننا لا نمتلكها فإننا سنوفرها".

وردّ عبد الله على الاتهام قائلاً: "كما قال مام جلال، هذا شرفٌ لنا، نحن لا نرفض تلك الاتهامات".

(ر)