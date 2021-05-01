"الاتحاد الديمقراطي" يهنئ المسيحيين بعيد الفصح المجيد

هذا وأصدر المجلس العام لحزب الاتحاد الديمقراطي PYD، اليوم السبت، بيانًا كتابيًّا وصلنا نسخة منه.

وجاء في مستهله: "يصادف غدًا الأحد عيد الفصح المجيد الشرقي (عيد القيامة) الذي يتجدد زمنه دومًا متضمنًا رسائل الإخاء واحترام الإنسان لأخيه، ومعاني الإيمان العميقة والتضحية في سبيل الإنسانية التي تكرست في جسد السيد المسيح وآلامه للخلاص من الظلم والظلام، مُعتبرين العيد رسالة محبة وسلام للبشرية جمعاء آملين أن تنتهي الصراعات الدموية والحروب التي أنهكت قوى الطبيعة والإنسان".

وتقدم "المجلس العام لحزب الاتحاد الديمقراطي PYD وبهذه المناسبة المقدسة بأسمى آيات التهنئة والتبريكات للأخوة المسيحيين في العالم عمومًا وفي سوريا خصوصًا، ونشاطرهم الاحتفال بهذه المناسبة بمشاعر الأخوة الصادقة، راجين المولى القدير أن يعم السلام والأمان كل أرجاء سوريا بإنهاء الاحتلالات وعودة المُهجّرين إلى ديارهم، وأن يمتّن روابط الأخوة بين كافة مكونات الشعب السوري".

(س ر)

ANHA