"الاتحاد الأوروبي يمدد العقوبات الاقتصادية ضد روسيا لمدة 6 أشهر"

اتفق الممثلون الدائمون للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة على تمديد العقوبات الاقتصادية ضد روسيا لمدة ستة أشهر أخرى، وفقاً لما ذكرته وكالة "تاس" الروسية.

وكان من المفترض أن ينتهي أجل العقوبات في 31 كانون الثاني/يناير 2021، واليوم تقرّر تمديدها لستة أشهر أخرى.

وقبل ذلك كان مصدر في وفد إحدى الدول الأوروبية بمجلس الاتحاد الأوروبي قد أكد القرار.

وفرض الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة عدة حزم من العقوبات على روسيا منذ منتصف 2014 على خلفية الأزمة الأوكرانية، ومن جهتها موسكو ردّت بالمثل على العقوبات الغربية, وفرضت حظراً على استيراد مجموعة من السلع الغذائية والزراعية من تلك الدول.

(م ش)