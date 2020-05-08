"الاستجابة لرسالة أوجلان هي طوق النجاة للكرد وحماية للمكتسبات"

بالتزامن مع ظهور التصعيد بين القوى الكردية في منطقة زينه ورتي بباشور كردستان ومحاولات تركيا دفع الأمور نحو الاقتتال الكردي- الكردي، أرسل القائد عبد الله أوجلان خلال المكالمة الهاتفية الأخيرة مع شقيقه برسالة إلى كافة الأطراف الكردية تطالبها بالتيقظ وعدم الانجرار خلف الألاعيب والفتن واللجوء إلى الحوار والتفاهم بعيداً عن لغة التصعيد.

وبهذا الصدد التقى مراسلو وكالتنا بعضو منتدى حلب الثقافي رضوان آكري، للتعليق على الأوضاع الكردية الأخيرة وأهمية رسالة القائد أوجلان.

رضوان آكري أشار في بداية حديثه إلى أنه وفي هذه المرحلة الحساسة التي يمر بها الشعب الكردي، فإن في رسالة القائد أوجلان طوق النجاة لكافة القوى الكردية في عموم كردستان، وقال :"إن الاستجابة لرسالته سيكون لها التأثير الإيجابي على الشعب الكردي في عموم كردستان والمنطقة والشرق الأوسط برمته، لأن القائد هو القدوة وصاحب التأثير في عموم كردستان، لذا فإن الدولة التركية تفرض العزلة المشددة عليه حتى لا يكشف مخططات تركيا ويُفشلها".

ونوه آكري أن هذه ليست المرة الأولى التي ينادي بها القائد أوجلان الكرد إلى توحيد صفهم، وفي رسالته الأخيرة أشار إلى اتفاقية عام 1982 التي جرت بين حزب العمال الكردستاني والبرزاني، والذي نصت إحدى بنوده على عدم جعل الخلافات السياسية تصل إلى الاقتتال الأخوي، وضرورة حل كافة الخلافات والمشاكل عبر الحوار.

وأكد آكري أن عموم الشعب الكردي بمختلف انتماءاتهم السياسية هم موحّدون في الوطنية والقومية ويملكون الروح الوطنية التي تدفعهم إلى الدفاع عن بعضهم البعض في أي جزء كان، وقال :"وإن ثورة روجآفا كانت خير دليل على تلك الروح الوطنية، حيث شارك شباب وشابات من مختلف أنحاء كردستان في مساندة أخوتهم في روجآفا في مواجهة داعش وكافة المخاطر المحدقة بهم، واستشهد المئات منهم دفاعاً عن أهلهم في روجآفا وسوريا، لذا فإن الخلاف هو بين الأحزاب والتنظيمات السياسية، لذا عليها نبذ الخلافات والوصول إلى صيغة تفاهم مشتركة ومواجهة كافة المخططات التي تستهدف وجود الشعب الكردي ومكتسباته".

(ل)

ANHA