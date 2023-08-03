"الاستهدافات التركية لشنكال لا تختلف عن جرائم مرتزقة داعش"

احتضنت العاصمة العراقية بغداد اليوم، أعمال مؤتمر مجلس الإدارة الذاتية لشنكال، تحت شعار "الإدارة الذاتية ضمان لحقوق المكونات في العراق".

وعلى هامش المؤتمر، أشادت شخصيات مشاركة في المؤتمر، بشجاعة وصمود المجتمع الايزيدي، ووحدات مقاومة شنكال وما بذلوه في سبيل تحقيق الحماية.

وسلّط المحاضرون الضوء على مثابرة قوة المرأة الإيزيدية في الدفاع عن وحدة العراق بعد أن وقفت بوجه مرتزقة داعش، عبر وقفات الاستنكار وعقد المؤتمرات والندوات في دول العالم لكشف حقيقة الجرائم التي تعرضن لها.

وحذّر المشاركون في المؤتمر من استمرار تداعيات هجمات دولة الاحتلال التركي على قضاء شنكال، وقالوا: "أن الاستهدافات التركية الآن لا تختلف عن جرائم داعش، واستمرارها مخطط كبير ضد الإيزيديين، ودعوا الحكومة العراقية للتحرك ضد جرائم تركيا بحق شنكال".

وفي مثل هذا اليوم 3 آب قبل 9 سنوات، هاجم مرتزقة داعش قضاء شنكال، فرّ مسلحو الحزب الديمقراطي الكردستاني والجيش العراقي أمام المرتزقة، وتركوا المجتمع الإيزيدي عرضة للإبادة والقتل والمجازر.

(أس/ام)

ANHA