"الأسس التاريخية والمستقبلية لثورة المرأة" كتاب جديد تصدره أكاديمية جنولوجي

وتسعى أكاديمية جنولوجي إلى تعريف علم المرأة عبر التاريخ وإلى الوقت الحاضر، في كافة المجتمعات في العالم، وذلك من خلال أبحاثها التاريخية والاجتماعية والثقافية وغيرها.

والكتاب "الأسس التاريخية والمستقبلية لثورة المرأة" الواقع في (613) صفحة وباللغة الكردية، يعتبر أحد أهم أعمال أكاديمية جنولوجي شمال وشرق سوريا.

ويبحث الكتاب الذي كان يتم العمل عليه منذ العام 2016 في مضمونه عن أجوبة لأربعة أسئلة تم طرحها في الصفحات الأولى، وتجاوب عليها أكثر من 360 امرأة من كافة المكونات في شمال وشرق سوريا، وذلك للاستفادة من المراحل الحياتية والتجارب التي مررن بها.

كما ناقشت الأكاديمية أثناء البحث في علم المرأة، مع العديد من الشخصيات العسكرية، السياسية، الثقافية والاجتماعية من المنطقة، لإنتاج تحليل مفصل عن تاريخ ثورة المرأة في المجتمع الطبيعي وامتدادها حتى ثورة روج آفا وشمال وشرق سوريا.

ويجاوب الكتاب عن الأسئلة الأربعة، وهي (أساس الثورة الثانية للمرأة في بلاد ما بين النهرين، المصادر التي تعتمد عليها مشاكل المجتمعات والمرأة بشكل خاص في روج آفا، مدى تأثير ثورة كردستان على حياة المرأة والمجتمع، توقعات ومطالب المرأة في روج آفا مستقبلاً".

وتعلق عضوة أكاديمية جنولوجي، شرفين نودم، على مضمون "الأسس التاريخية والمستقبلية لثورة المرأة"، أن الكتاب طبع بعد إجراء العديد من التحليلات والبحوث المتعلقة بسيسيولوجيا الحرية وحقيقة المرأة في روج آفا وشمال وشرق سوريا.

واعتبرت شرفين نودم الكتاب الصادر حديثاً عن الأكاديمية مصدراً للبحوث العلمية في شمال وشرق سوريا، مشيرة إلى تعريفيه للعصر النيولوتي أو المجتمع الطبيعي على أنه الثورة الأولى للمرأة والتي يمتد تاريخها إلى الوقت الراهن بتنوع الثقافات والديانات والمجتمعات.

كما فصلت عضوة جنولوجي الأقسام الأخرى من الكتاب، والتي تتضمن مشاكل المجتمع والمرأة من ناحية فرض الذهنية الذكورية، ومدى تأثيرها على ديمقراطية وحرية المجتمعات في تأسيس القومية الواحدة، وتقسيم جغرافية بلاد الشرق الأوسط وكيفية حلها.

وفي القسم الثالث، يسلط الكتاب الضوء على تأثير ثورة كردستان بتأسيس حركة حرية كردستان على المرأة والمجتمع بشكل عام، بالإضافة إلى ما حققته ثورة 19 تموز، ويعبر القسم الأخير من الكتاب عن آمال المرأة في شمال وشرق سوريا مستقبلاً.

وتسعى أكاديمية جنولوجي شمال وشرق سوريا إلى تعريف ثورة المرأة في كافة المجتمعات، وذلك عن طريق الأبحاث التاريخية والثقافية والاجتماعية، وطباعته على شكل بروشورات وبلغات عديدة.

وفي ختام حفل التوقيع تمت دعوة الحضور لاقتناء الكتاب.

(كروب/ي م)

ANHA