"الانتخابات التركية فرصة للإطاحة بحكومة العدالة والتنمية"

تقبل تركيا في الـ 14 من أيار/مايو المقبل على انتخابات برلمانية ورئاسية، فيما يأمل أهالي المنطقة أن تكون هذه الانتخابات نهاية حقبة دموية لسلطة حزب العدالة والتنمية الذي نشر الحرب والدمار.

في هذا السياق، طالب سياسيون ووجهاء عشائر في مقاطعة قامشلو، أهالي باكور (شمال كردستان) وتركيا عموماً بالتوجه إلى صناديق الاقتراع لوضع حد لسياسات الإبادة التي ينتهجها حزب العدالة والتنمية بزعامة أردوغان.

وأشار سكرتير حزب روج الديمقراطي الكردي في سوريا، كوفان كنعو، في مستهل حديثه إلى سياسات الإبادة التي ينتهجها الاحتلال التركي ضد أهالي شمال وشرق سوريا، وباكور وتركيا، وقال: "أردوغان يستمر في سياسة العثمانيين الاحتلالية واليوم يحتل العديد من مناطق روج آفا مثل عفرين وسري كانيه"، مؤكداً "ستكون الانتخابات القادمة فرصة للإطاحة بحكومة تتخذ إراقة الدماء نهجاً لسياساتها".

ووجه رسالة إلى مواطني باكور (شمال كردستان) وتركيا "نحن نثق بكم، توجهوا إلى صناديق الاقتراع، بهذا الشكل النصر سيكون حليف شعبنا".

من جهته، بيّن عضو الهيئة القيادية لحزب الحداثة والديمقراطية إبراهيم الثلاج، أن حكومة العدالة والتنمية منذ استلامها السلطة في تركيا سيرت حكم الاستبداد والديكتاتورية ونشرت الحروب.

وطالب المجتمع التركي بضرورة التكاتف واستغلال الفرصة عبر الانتخابات "للإطاحة بالنظام الديكتاتوري في تركيا والتوجه نحو بناء حكومة برلمانية ديمقراطية"، واعتبر أن حزب الخضر اليساري الممثل الأنسب لتطلعات الشعب التركي.

من جانبه، لفت شيخ عشيرة السادة الحياليين في الحسكة، علاء الدين بن الشيخ أحمد بن الشيخ عباس، إلى مخاطر فوز زعيم حزب العدالة والتنمية بالانتخابات الرئاسية، واعتبرها كارثة للمجتمع التركي وأهالي شمال وشرق سوريا؛ لأنه سيصعّد من هجماته على دول الجوار وسيحتل المزيد من الأراضي وبهذا الشكل يستمر في سياساته التي تنتهج الحروب.

وشدد "على الشعب التركي أن يكون يداً واحدة في هذه الانتخابات ويتبنى حكومة ديمقراطية لبناء علاقات ديمقراطية مع دول الجوار".

كما ناشد أحد وجهاء عشيرة كاسكا، محمد سعيد حسن نايف، جميع مكونات المجتمع التركي الوقوف في وجه سياسات سلطات العدالة والتنمية الاستبدادية التي وجهت المنطقة للدمار والهلاك.

ودعا الأهالي للتصويت لحزب الخضر اليساري، واعتبره ممثلاً للديمقراطية في تركيا والقادر على إحداث تغيير مهم في السياسة التركية وإنهاء حروبها.

(آ)

ANHA