"الانتحار ودوافعه بمنظور ديني" عنوان ندوة حوارية في الحسكة

وانتشرت في الفترة الأخيرة العديد من حالات الانتحار بين المجتمعات، نتيجة تعدد الدوافع التي يعيشها أفرادها، وعلى رأسها الحرب التي عاشتها الشعوب.

وفي هذا الإطار، نُظمت ندوة حوارية من قبل المؤسسة الدينية للمرأة المسلمة في مقاطعة الحسكة، حول جرائم الانتحار وعواقبها وحلولها.

وحضر الندوة التي نُظمت في المعهد الإسلامي بحي المشيرفة، العشرات من أعضاء المراكز والمؤسسات المدنية في المدينة، بالإضافة إلى عضوات المؤسسة الدينية للمرأة المسلمة ومنظمة سارة للعنف ضد المرأة ومنظمة بيل.

الندوة بدأت بوقوف الحضور دقيقة صمت، بعدها تحدثت كل من الإدارية في مؤسسة المرأة المسلمة في مقاطعة الحسكة حياة عطية وعضوة المؤسسة في مقاطعة قامشلو هبة دبليز حول أسباب الانتحار والضغوطات والدوافع التي تؤدي إليه.

وأوضحت الإدارية في مؤسسة المرأة المسلمة حياة عطية أن تزايد حالات الانتحار يعود إلى دوافع عدة تؤدي إلى انتشارها بشكل كبير بين أفراد المجتمع، منها الحرب التي عاشتها الشعوب، والضغوطات النفسية والعاطفية والأسرية.

وللحد من انتشار هذه الظاهرة في المجتمع، بينّت حياة بأنهم في المؤسسة الدينية سيكثفون من ندواتهم الحوارية في المقاطعات والمدن والنواحي والمؤسسات المدينة لتوعية المجتمع.

وبدورها بينّت عضوة المؤسسة الدينية للمرأة المسلمة في مقاطعة قامشلو هبة دبليز رأي الأديان في جرائم الانتحار، وقالت "الأديان السماوية ضد حالات الانتحار، لأن الأديان تحرم قتل النفس".

وناشدت المتحدثات، في ختام حديثهن، المجتمع بشكل عام والمرأة بشكل خاص، بالوعي، والابتعاد عن هذه الظاهرة وإعلام الجهات المعنية المسؤولة عن جرائم الانتحار.

(ب ر- ه إ)

ANHA