"الانفصاليون" الموالون لروسيا: قصف أوكراني أسفر عن مقتل أسرى حرب أوكرانيين

قال "الانفصاليون" المدعومون من روسيا في شرق أوكرانيا إن ما لا يقل عن 40 أسير حرب أوكرانياً تم أسرهم خلال القتال في ماريوبول قد قُتلوا في قصف أوكراني، بحسب ما أوردته وكالة أسوشيتد برس.

وقال المتحدث باسم "الانفصاليين" المدعومين من روسيا في منطقة دونيتسك دانييل بيزسونوف، إن 40 أسير حرب أوكراني على الأقل قتلوا وأصيب 130 يوم الجمعة، عندما أصاب قصف أوكراني سجناً في بلدة أولينيفكا.

تم أسر القوات الأوكرانية بعد قتال شرس من أجل ميناء ماريوبول على بحر آزوف الأوكراني، حيث تحصنوا في مصنع آزوفستال للصلب العملاق لعدة أشهر.

(م ش)