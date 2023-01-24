"الأمن السياسي" في حكومة دمشق يختطف مواطن من عفرين بمدينة حلب

وقالت المصادر إن "الأمن السياسي" التابع لقوات حكومة دمشق، اختطف المسن الكردي (عزت محمد محمد 65 عاماً، الأم عريفة) والملقب بـ "عزت إنكليز" من أهالي قرية قرمتلق التابعة لناحية شيه في مقاطعة عفرين المحتلة.

وأضافت إن حكومة دمشق، أقدمت على اختطاف المواطن، عزت أثناء توجهه إلى مقاطعة الشهباء على إحدى الحواجز المنتشرة على الطريق الواصل بين حلب ـ الشهباء، في 15 من الشهر الجاري.

ووفقاً للمصادر ذاتها فإنه اُقتيد عزت إلى فرع "الأمن السياسي" بحي السليمانية، دون معرفة مصيره.

وأشار إلى أن حكومة دمشق تطالب ذوي المختطف بمبالغ مالية؛ لقاء إطلاق سراحه.

(ج س)