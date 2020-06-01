"الأمن الداخلي" يواصل تحرياته في مقتل طفل لم يتجاوز الرابعة من العمر

بعد الجريمة البشعة التي هزت الشارع في الرقة بمقتل الطفل خليل عبد الرزاق الذي لم يتجاوز الرابعة من عمره في الـ 27 من أيار الفائت، يستمر مكتب مكافحة الجريمة المنظمة في الرقة بأعمال الرصد والتحري والتحقيق بملابسات الجريمة.

وأكد الطبيب الشرعي الذي كشف على جثة الضحية بأنه تعرض لعدة ضربات بأداة حادة منها في ساعده الأيمن وطعنة القلب التي أودت بحياته، ونفى في وقتها ماتداولته بعض وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي حول سرقة أعضاء من جسم الضحية مؤكداً أن الجثة سليمة البنية الا أنها تعرضت للتفسخ بسبب مضي أكثر من أسبوع على الوفاة.

فادي الحسين أشار في حديثة لوكالة أنباء هاوار أن هذه الحادثة هي الأولى من نوعها في الرقة منذ تحريرها تطال الأطفال معاهداً ببذل قصارى الجهد حتى إلقاء القبض على الجناة وتحويلهم الى القضاء لينالوا جزائهم العادل.

الحسين شدد على المواطنين باتخاذ كافة إجراءات الحيطة والحذر حتى لا تتكرر مثل هذه الحادثة مطالباً إياهم بفرض رقابة على أطفالهم أثناء لعبهم في خارج المنزل والإبلاغ عن أي حالة بأسرع وقت.

(م)

ANHA