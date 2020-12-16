"الأمم المتحدة تتوقع مساعدة خمسة مليون أفغاني إضافي العام المقبل"

توقّعت الأمم المتحدة أنّها ستضطر إلى مساعدة خمسة ملايين أفغاني إضافي في 2021، وأرجأت ذلك إلى تزايد المواجهات ونزوح السكان بالإضافة إلى أزمة كورونا.
العالم والشرق الأوسط 2020-12-16T11:06:00 "مركز الأخبار"

وقال نائب الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية بالوكالة, راميش راجاسينغهام: "ننتقل من وضع طلبنا فيه دعمًا لحوالي 11 مليون شخص للعام 2020، إلى تقديراتٍ تشير إلى أنّهم سيكونون 16 مليونًا العام المقبل".

وأوضح, خلال مؤتمرٍ صحفيٍّ,: أنّ الحاجة تتزايد, والحصول على تمويل (المساعدات) ضرورة ملحة، وأفاد بأنّ زيادة الاحتياجات تأتي من أزمة كوفيد-19 والمواجهات المتزايدة ونزوح السكان.

وتشهد أفغانستان, منذ عقود, حروبًا واضطرابات، أدّت إلى انهيار اقتصادها, وتدمير بنيتها التحتية بشكل كامل تقريبًا وأصبح العديد من سكانها لاجئين في دول أخرى.

(س ر)


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