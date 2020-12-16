"الأمم المتحدة تتوقع مساعدة خمسة مليون أفغاني إضافي العام المقبل"

وقال نائب الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية بالوكالة, راميش راجاسينغهام: "ننتقل من وضع طلبنا فيه دعمًا لحوالي 11 مليون شخص للعام 2020، إلى تقديراتٍ تشير إلى أنّهم سيكونون 16 مليونًا العام المقبل".

وأوضح, خلال مؤتمرٍ صحفيٍّ,: أنّ الحاجة تتزايد, والحصول على تمويل (المساعدات) ضرورة ملحة، وأفاد بأنّ زيادة الاحتياجات تأتي من أزمة كوفيد-19 والمواجهات المتزايدة ونزوح السكان.

وتشهد أفغانستان, منذ عقود, حروبًا واضطرابات، أدّت إلى انهيار اقتصادها, وتدمير بنيتها التحتية بشكل كامل تقريبًا وأصبح العديد من سكانها لاجئين في دول أخرى.

(س ر)