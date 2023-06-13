"الأمة الديمقراطية وحدها الحل للأزمة السورية"

أكدت مكونات من مقاطعة قامشلو أن مشروع الأمة الديمقراطية هو الحل المثالي للأزمة السورية التي لم يستطع العالم إيجاد حل لها على مدار 12 عاماً، ودعت للالتفاف حول المشروع.
خبر 2023-06-13T03:13:00 قامشلو – بسنة شمو

أثبت مشروع الأمة الديمقراطية الذي طرحه القائد عبد الله أوجلان جدارته في تعزيز وحدة مكونات شمال وشرق سوريا، حيث يقدم أهدافاً مشتركة تجمع بين كافة الشعوب والأعراق والأديان، تحت مظلة واحدة لبناء وطن حر وديمقراطي.

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وفي هذا السياق، دعا المواطن محمد الفارس من المكون العربي على ضرورة تعزيز الروابط الوطنية، عبر التلاحم والتكاتف بين جميع المكونات على أساس مشروع الأمة الديمقراطية وأخوة الشعوب لتحقيق النصر على المؤامرات والمخططات التي تستهدف جميع المكونات في شمال وشرق سوريا.

وأضاف: "الهجمات التركية على شمال وشرق سوريا تهدف للنيل من إرادة وتكاتف المكونات، كما تهدف أيضاً لإحياء الجماعات السلفية مثل مرتزقة داعش وغيرها؛ لجر المنطقة إلى فوضى طويلة الأمد بغية تحقيق أطماعها الاستعمارية".

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بدورها، أشادت المواطنة سهام أحمد من المكون العربي، بأهمية المشروع في حماية المنطقة والمكونات، وتابعت: "نموذج الأمة الديمقراطية وأخوة الشعوب أزال من يد المحتل التركي خيار إحداث تناقضات ونزاعات بين هذه الشعوب".

كما دعت لتوخي الحذر من المخططات التي لا تزال تحاك ضد إرادة المكونات في المنطقة وتستهدف حرية المجتمع المرأة بشكل خاص.

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وأكد المواطن زبيد عمر من المكون الكردي، أن الأمة الديمقراطية وحدها الحل المثالي للأزمة السورية الذي استعصى على العالم.

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وتتفق المواطنة سعاد يونس من المكون الكردي، مع المواطن زبيد في رأيه، ولفتت "مشروع الأمة الديمقراطية القائم على أخوة الشعوب هو طريقنا الوحيد للوصول إلى حريتنا وكرامتنا لمجابهة مخططات دولة الاحتلال التركية الاستعمارية".

(آ)

ANHA


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