"الالتفاف حول قوات الدفاع الشعبي سيفشل المخططات التركية"

شنت دولة الاحتلال التركي هجوماً جديداً ضد مناطق زاب وآفاشين في مناطق الدفاع مديا في 20 تموز، وأبدت قوات الدفاع الشعبي مقاومة باسلة في وجه هذه الهجمات، وأوضحت عبر بيان في 1 آب، أن القوات وفي إطار ردع الهجمات نفذت 130 عملية ضد جيش الاحتلال التركي وتمكنت من تحييد 72 جندياً تركياً.

الهجمات التركية المتكررة ضد مناطق الدفاع مديا تثير سخط شعب شمال وشرق سوريا.

المواطنة فاطمة كلش من ناحية الدرباسية، قالت: "على الرغم من استخدام دولة الاحتلال التركي للأسلحة الكيماوية، إلى جانب طائراتها ومدافعها ضد مناطق الدفاع مديا إلا أنها لن تستطيع النيل من عزيمة قواتنا".

وأدانت فاطمة كلش هجمات دولة الاحتلال التركي ضد مناطق الدفاع مديا، وتعاون الحزب الديمقراطي الكردستاني معه، وبيّنت: "نستنكر هذا الهجمات الإرهابية التي تتعرض لها قواتنا على يد جيش الاحتلال التركي، وفي الوقت ندين نهج الخيانة الذي يساند دولة الاحتلال التركي في عملياته الاحتلالية ضد مناطقنا وشعبنا".

ودعت فاطمة كلش جميع الوطنيين للالتفاف حول قوات الكريلا، وقالت: "لولاهم لما أحرزنا ما أحرزناه اليوم من مكتسبات".

بدوره، أشار المواطن سعود درباس إلى أن الهدف الرئيس من الهجمات التي تشنها دولة الاحتلال التركي هو القضاء على فكر وفلسفة القائد عبد الله أوجلان، القائم على أساس الأمة الديمقراطية وأخوة الشعوب.

وأكد سعود درباس أن التفاف الشعب حول فكر وفلسفة القائد عبد الله أوجلان سيؤدي إلى إفشال كافة المخططات التي تحاك ضد الشعب الكردي وشعب المنطقة.

أما المواطنة عدلة مستو فأكدت: "أن ما ترتكبه دولة الاحتلال التركي من مجازر بحق شعبنا يتم أمام أعين المجتمع الدولي دون أن يحرك هذا المجتمع ساكناً، وأروغان يحاول استغلال نتائج الانتخابات الأخيرة وارتكاب المزيد من المجازر بحق شعبنا".

ونوّهت عدلة مستو إلى أن: "على النظام التركي أن يعلم أن نضالنا مستمر، وأن كل أبناء وبنات شعبنا يفدون قضيتهم بدمائهم".

(م ح)

ANHA