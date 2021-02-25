"الأكبر منذ عقود".. صور تظهر تطوير إسرائيل مفاعل "ديمونا" النووي

وجرى توثيق حفريات جرت ولا زالت تجري في المكان، بالإضافة إلى أعمال بناء تخص البنية التحتية لا زالت قيد الإنشاء، بحسب ما نشرته وكالة "أسوشيتد برس"، ونقلته المواقع الإسرائيلية.

ويظهر من الصور التي التقطت، يوم الإثنين الماضي، حفر جنوب غرب المفاعل بطول 15 مترًا وعرض 60، والرمال المسحوبة من الحفرة، فيما شوهدت حفرة أخرى بطول 330 مترًا.

وعلى بعد ميلين إلى الغرب من المفاعل، تتراكم حفر أخرى فيما يبدو لبناء قواعد خرسانية، كما يمكن رؤية بقايا الحفريات.

وتشير الوكالة إلى أن مثل هذه القواعد الخرسانية تستخدم عادة لغرض دفن النفايات النووية، لافتةً إلى أن التقييمات تظهر أن "الحفريات بدأت في أوائل عام 2019، ومنذ ذلك الحين تتقدم ببطء".

وفقًا للوكالة، فقد رفضت الحكومة الإسرائيلية التعليق على تلك الأعمال. لكن نقلت الوكالة عن خبراء في المجال النووي أن "التقييم السائد بأن الغرض من البناء الجديد هو الحفاظ على القدرات النووية الحالية مع اقتراب المفاعل من التوقف عن العمل، مرجحين أن إسرائيل تعمل على استبدال بعض مهام المفاعل والتي لا تزال تعتبر ضرورية".

ونقلت الوكالة عن الخبراء أن "إسرائيل قد تكون ترغب في إنتاج المزيد من التريتيوم، وهو منتج ثانوي مشع وله تحلل سريع نسبيًّا، ويستخدم عادةً لتضخيم الانفجار برؤوس نووية، أو أنها قد ترغب في إنتاج بعض البولتونيوم الجديد لاستبدال أو إطالة عمر الرؤوس الحربية الموجودة بالفعل في الترسانة النووية".

(ع م)