"الاحتلال التركي لن يستطيع تغيير جوهر عفرين أبداً"

احتلت الدولة التركية ومرتزقتها مقاطعة عفرين بعد هجمات إبادة وحشية عام 2018، وهجّروا معظم أهلها. وبعد الاحتلال بدأت تركيا بتغيير ديمغرافية المدينة ووطّنت أسر المرتزقة في منازل السكان الأصليين.

تقوم دولة الاحتلال التركي، وبمساندة منظمات من قطر والكويت، ببناء مستوطنات في عفرين للأجانب وأسر المرتزقة.

ويرفض أهالي عفرين المهجرون في مقاطعة الشهباء جرائم دولة الاحتلال التركي من قتل واغتصاب واستيلاء على الممتلكات وعمليات التغيير الديمغرافي المتواصلة.

وقال جمال إبراهيم: "تمارَس الانتهاكات في عفرين بحق الجميع من أطفال ونساء، ويتم إجراء تغييرات على أرضها. فقد بنت دولة الاحتلال التركي بمساعدة قطر العديد من المجمعات الاستيطانية".

وبيّن إبراهيم أن الدولة التركية كانت تخاف من التنظيم الموجود في عفرين؛ لذلك شنت عليها الهجمات واحتلتها وبدأت بإحداث التغيير الديمغرافي للقضاء على الشعب الكردي.

أما فاطمة شيخو فقالت: "لن تستطيع الدولة التركية من خلال الانتهاكات التي تمارسها في عفرين القضاء على قوتنا ومقاومتنا أبداً".

أوضحت فاطمة شيخو "منذ 4 سنوات ونحن نقاوم في المخيمات في الشهباء، وسنقاوم دائماً حتى نتمكن من العودة إلى ديارنا ونعيد بناء وطننا من جديد".

بدورها قالت هيزا بريمو: "تسعى دولة الاحتلال التركي وبمساندة قطر وعن طريق التغيير الديمغرافي وبناء المستوطنات إلى تغيير جوهر عفرين. ولكنها لن تنجح أبداً في تغيير جوهر عفرين لأننا أصحاب تاريخ عريق".

واختتمت هيزا بريمو حديثها، بالقول: "لن يتغير تراب عفرين أبداً، عفرين للعفرينيين وأهالي عفرين سيقاومون وسيعودن إلى أرضهم بعزة وكرامة"

(ر)

ANHA