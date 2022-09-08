"الأفكار الجميلة من دون قوة ليس لها مستقبل"

تواصل الدولة التركية المحتلة هجماتها على شمال وشرق سوريا بغية إضعاف مقاومة شعب المنطقة وتهجيره، في المقابل، يؤكد أهالي شمال وشرق سوريا بكافة مكوناتهم، أن المقاومة الشعبية هي الخيار الوحيد للتصدي لكافة الهجمات التركية.

في هذا الصدد، قال رئيس مجلس حزب سوريا المستقبل في دير الزور، ثامر الشمري "في ظل الظروف التي تعيشها منطقتنا، شمال وشرق سوريا، وضمن المناخ المعادي المحيط بها من كل جانب، يجب على شعبنا أن يكون على مستوى هذه الأحداث الجسام التي تحيط بنا".

نوّه الشمري إلى أن "النظام التركي يسعى جاهداً إلى تقويض تجربة أخوة الشعوب من جانب وتجربة الإدارة الذاتية من جانب آخر، مستخدماً جميع الأساليب، من حرب خاصة وهجمات وطائرات مسيّرة لإفشال مشروع الإدارة الذاتية والقضاء على الفكر الديمقراطي في المنطقة". مشدداً على حث الشباب على التقدم بأنفسهم وإلى المبادرة فيما يتعلق بالدفاع الذاتي لحماية مكتسباتهم".

'علينا جميعاً أن نبدأ بأنفسنا '

أكد الشمري "أن هذه التجربة العظيمة التي بدأت تلفت أنظار العالم في كل مكان يجب أن تجد مَن يحميها لأن الأفكار الجميلة من دون قوة لا يكون لها مستقبل".

واختتم الشمري حديثه "علينا جميعاً أن نبدأ بأنفسنا وأبنائنا ومجتمعنا بالتوجه إلى هذا الأمر لندافع عن أرضنا في وجه كل مَن ينوي أن يحتل أرضنا ويُفشل مشروعنا الذي لن نتمكن من الحفاظ عليه إلا بالمقاومة الشعبية والدفاع الذاتي".

وفي السياق، تحدث أهالي حي الشيخ مقصود الذين خاضوا حرب الشعب الثورية وحققوا النصر بتكاتفهم وإرادتهم من خلال تمسكهم بأرضهم والدفاع عنها حتى الرمق الأخير، حيث شجب المواطن خليل وحيد بلال الذي كان شاهد عيان على الحرب التي دارت في الشيخ مقصود على مدار أربع سنوات، هجمات دولة الاحتلال التركي المتكررة على شمال وشرق سوريا، موضحاً أن المقاومة والدفاع المشروع هو السبيل للتصدي لها، وقال "على الرغم من عدم توفر الإمكانات والأسلحة اللازمة، إلا أنه وبروح المقاومة نلنا من العدو".

وأضاف: "استطاع الشعب إثبات نفسه في خوض حرب الشعب الثورية، من خلال التفافه حول القوى العسكرية ومساندتها في حسم المعركة لصالحها"، مشيراً إلى "أنه أقوى من المسيًّرات والهجمات التي تطاله، وحتماً سينتصر بتطبيق حق الدفاع الذاتي المشروع".

بدورها، شددت المواطنة زينب حسين" على ضرورة اتخاذ حق الدفاع المشروع وتطبيق حرب الشعب الثورية في كافة المناطق التي تتعرض لهجمات الاحتلال التركي مثلما فعل أهالي حي الشيخ مقصود، منوهة إلى وجوب استخدام آليات الدفاع الذاتي لاسترجاع المناطق المحتلة".

أما أيتان رشو التي بقيت صامدة في مقاومة الشيخ مقصود، فشجبت الجرائم والانتهاكات الشنيعة التي يمارسها الاحتلال التركي بحق أهالي شمال وشرق سوريا، مبيّنة "أن دولة الاحتلال التركي لم تتوقف عن شن هجماتها على شمال وشرق سوريا منذ بداية الأزمة السورية".

واختتمت حديثها "كما تمسكنا بأرضنا ولم نتخلَّ عن حينا، وتكاتفنا مع قواتنا العسكرية في محاربة الأعداء، على أهالي شمال وشرق سوريا أن يتبعوا نهجنا وسيكون النصر حليفهم".

(كروب/ ل م)

ANHA