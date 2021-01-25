"الائتلاف" يقرّر منع التّداول بالعملة السّوريّة الجديدة في المناطق المحتلّة

وقالت ما تسمّى "الحكومة السورية المؤقتة" التي تشكّلت من قبل الاحتلال التركي، إنّه "بناء على قرار الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية رقم (1/47) واقتراح وزير المالية والاقتصاد بالكتاب رقم 22 بتاريخ 25-1-2021 تقرر منع تداول العملية الورقية فئة 5000 وفئة 2000 ليرة سوريا". وذلك في المناطق المحتلة من قبل تركيا ومرتزقتها.

يذكر أنّ الائتلاف قرّر في وقت سابق التعامل بالعملة التركية بدلاً من السورية في تلك المناطق، الأمر الذي يعتبر تثبيتاً للاحتلال التركي وجعل تلك المناطق السورية تابعة للدولة التركية.

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ANHA