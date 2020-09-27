"العديد من النقاد السينمائيين العالميين أبدوا تشجيعهم لإطلاق مهرجان ليلون"

يستمر مهرجان ليلون السينمائي الدولي، بعرض الأفلام المشاركة، مساء كل يوم، وفق البرنامج المعد من قبل اللجنة التحضيرية وسط تنافس بين المخرجين المشاركين، والإعجاب من قبل العديد من الكتاب والسينمائيين من حول العالم بفحوى المهرجان وفكرته.

وفي هذا الخصوص قال عضو إدارة المهرجان جانكين عبدو: "إن المهرجان يعرض أفلامًا متنوعة ما بين الأنيمشن والوثائقية والروائية، ففي كل يوم هناك توافد وإقبال كبير من قبل الأهالي لمشاهدة الأفلام التي تعرض في مخيمي سردم وبرخدان".

فيما أشار إلى أن أهالي من مدينة حلب أيضاً، جاؤوا لرؤية الأفلام وحضور المهرجان.

وعن آراء النقاد بخصوص المهرجان علّق عبدو "من جهة أخرى تواصلت إدارة المهرجان مع عدد من النقاد السينمائيين العالميين الذين أبدوا سعادتهم وتشجيعهم لإطلاق هذا المهرجان، وأبدوا إعجابهم بمحتوى الأفلام التي عُرضت، مما جعلنا فخورين لوصولنا إلى هذه النتيجة المرضية للجميع".

وبيّن عبدو أنه سيتم الإعلان عن الأفلام الفائزة في مهرجان ليلون السينمائي الدولي من قبل لجنة التحكيم عن طريق تطبيق سكايب في 27 أيلول، علماً أنه سيتم عرض فعاليات بعد الإعلان عن الفائزين، وقد أرسل إلينا بعض من أعضاء لجنة التحكيم النتائج التي توصلوا إليها، واقترحوا الأفلام الفائزة، أما البعض الآخر فما زالوا مستمرين في تقييم الأفلام، وفي النهاية سيتم عقد اجتماع نهائي ووفقاً لذلك سيتم اختيار الأفلام النهائية التي ستفوز في المهرجان".

واختتم عبدو حديثه بالقول "كنا نتمنى قدوم لجنة التحكيم إلى هنا، ولكن نتيجة انتشار جائحة كورونا وإغلاق المطارات من قبل حكومات بلدانهم لم يستطيعوا المجيء".

(سـ)