"العدالة الاجتماعية وتأثيرها على الفرد والمجتمع" عنوان محاضرة في قامشلو

بمناسبة اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية والذي يصادف ٢٠ شباط من كل عام، ولتعزيز مفاهيم العدالة الاجتماعية، ألقيت اليوم الاثنين، محاضرة بعنوان "العدالة الاجتماعية وتأثيرها على الفرد والمجتمع"، من قبل الإدارية في منظمة حقوق الإنسان في إقليم الجزيرة، أفين جمعة، في حديقة ١٩ تموز في حي الأربوية الكائن في الجهة الشرقية لمدينة قامشلو، بحضور عضو مجلس العدالة الاجتماعية لشمال وشرق سوريا، عطية حسن نعمة، وعضوات منظمة حقوق الإنسان في إقليم الجزيرة، ومجلس العدالة الاجتماعية، ومركز أبحاث حقوق المرأة.

مفهوم العدالة الاجتماعية عالمياً

وتناولت المحاضرة محورين، المحور الأول تطرقت خلاله أفين جمعة إلى مفهوم العدالة الاجتماعية عالمياً، وقرأت خلاله تقرير الأمم المتحدة لعام 2023 لليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، وأشار التقرير "تسلم الجمعية العامة بأن لا غنى عن التنمية الاجتماعية والعدالة الاجتماعية لتحقيق السلام والأمن وصونهما داخل الدول وفيما بينها ولا سبيل بالتالي إلى بلوغ التنمية الاجتماعية والعدالة الاجتماعية دون أن يسود السلام والأمن ويشيع احترام جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية".

وأكدت أفين أن "هذا التقرير لا يشمل الجميع وخير دليل، فاجعة كورونا والكارثة الزلزالية التي ضربت مناطق الشمال والوسط السوري وشمال تركيا، إذ لم تشهد المناطق المتضررة أياً من تلك العدالة".

مفهوم العدالة لدى الإدارة الذاتية

أما المحور الثاني، فتناول مفهوم العدالة الاجتماعية للإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا، ذكر فيه عضو مجلس العدالة الاجتماعية لشمال وشرق سوريا عطية نعمة، أن "الشعب هو مصدر السلطات وصاحب السيادة يمارسها عبر المؤسسات والمجالس المنتخبة، ولا شرعية لأية سلطة تناقض العقد الاجتماعي للمنطقة، كما أن الشعب مصدر وأساس شرعية كافة المجالس والهيئات الإدارية في المجتمع والقائمة على المبادئ الديمقراطية".

مضيفاً: "تعتمد الإدارة الذاتية مبدأ العدالة الانتقالية بإزالة كافة المشاريع العنصرية وسياسات التمييز بحق سكان الإدارة التي خلفتها الحكومات والأنظمة الاستبدادية، وتعويض المتضررين منها تعويضاً عادلاً، وتكفل الإدارة حقوق الإنسان وقيمه وفق المواثيق والعهود الدولية، وتعتبر الحرية أثمن ما يملكه الإنسان على الصعيد الفردي والجماعي".

مشيراً إلى أن للجميع حق الحياة حسب هوية الولادة الإثنية والجنسية والدينية والمذهبية والثقافية واللغوية، وللجميع حق الحياة الذي يتناسب مع التوازن البيئي في المجتمع، ولكل فرد أو جماعة حرية الرأي والفكر والعقيدة والتعبير عن ذاته طالما لا يتخطى بنية المجتمع الأخلاقية".

وأكد نعمة، أن الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا خلال مجالسها وهيئاتها المحلية تعطي الحق العادل للشعب في مشاركة الإدارة بكافة قراراتها ومشاريعها من أجل المنطقة، وهذا دليل على تطبيق نموذج العدالة الديمقراطية، ومفهوم "إدارة الشعب نفسه بنفسه".

وأعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة في، 26 تشرين الثاني /نوفمبر 2007، يوم 20 شباط فبراير، اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، والاحتفال في هذا اليوم سنوياً.

(ك آ/ف)

ANHA