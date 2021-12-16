"العبودية المختارة مرافعة ضد الطغيان" عنوان محاضرة ألقيت في الحسكة

ونظمت المحاضرة ضمن فعاليات يوم الخميس الثقافي الدوري، في حديقة القراءة بحي تل حجر، حضرها العشرات من الأهالي وأعضاء المراكز والمؤسسات المدنية والكومينات في المدينة وأعضاء اتحاد المثقفين.

المحاضرة الثقافية تحت عنوان "العبودية المختارة، مرافعة ضد الطغيان"، ألقتها المنسقية العامة لمجلس المرأة السورية لينا بركات، فيما سلطت الضوء على الشعوب في حالة العبودية ونظرية الطبيعة البشرية وأسباب العبودية.

وبينت لينا بركات، أنه يمكن تصنيف التيارات السياسية اليوم في العالم العربي في تيارين فكريين متعارضين، " الأول يقول بأن الحرية تكمن في الدولة الحالية، ويشيد بالإصلاحات المعلن عن تحقيقها، ويقول الثاني إنها تتواجد خارجها ويدعو إلى إصلاحات ديمقراطية".

وعلى هامش المحاضرة، أوضحت لينا بركات لوكالتنا، أن هدفهم من المحاضرة الثقافية، هو تسليط الضوء على الناحية النفسية والسيكولوجية للأهالي، والقدرة على تحليل نفسية الإنسان المقهور وكيف تصل الشعوب المضطهدة إلى ما وصلت إليه، والاستفادة من التجارب والآراء لتجاوز كافة العقبات.

مؤكدةً في نهاية حديثها، " كوننا في سوريا نمر بحالة مأساوية منذ اندلاع الثورة السورية، ونعاني ما نعانيه من تبعات النظام الاستبدادي ومن تبعات الاحتلالات التي حصلت على الأراضي السورية واضطهاد الشعب السوري".

وانتهت المحاضرة، بفتح الحضور باب النقاش في السياق ذاته.

(بـ ر /ل)

ANHA