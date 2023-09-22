"على PDK الاعتذار لعوائل الشهداء"

يستمر الحزب الديمقراطي الكردستاني بحشد قواته منذ 14 أيلول، في ناحية سيدكان بمنطقة برادوست في جنوب كردستان، تحضيراً لشنّ هجوم بزيّ حرس الحدود العراقي على قوات الكريلا في المنطقة، وفقاً لما أفادت به مصادر لوكالة روج نيوز.

وتعرّض مبنى المؤتمر القومي الكردستاني (KNK) في مدينة هولير بجنوب كردستان، لهجوم مسلح أسفر عن استشهاد المواطن دنيز جودت بولبون في 18 أيلول، وفي الوقت نفسه، تعرّض مطار السليمانية لقصف بطائرة مسيّرة، أدى إلى استشهاد 3 عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب التابع للاتحاد الوطني الكردستاني وجرح 3 آخرين.

استنكر أهالي مقاطعة قامشلو تواطؤ الحزب الديمقراطي الكردستاني (PDK) مع دولة الاحتلال التركي.

الاعتذار من عوائل الشهداء

قال المواطن صالح عمر من أهالي مدينة قامشلو: "على الحزب الديمقراطي الكردستاني ترك المصالح العائلية والكفّ عن الخيانة، منذ عشرات السنين وإلى اليوم يتعاونون مع الاحتلال التركي لإنهاء حركة حرية كردستان".

وأضاف: "هناك مخططات واتفاقات بين الديمقراطي الكردستاني والاحتلال التركي لضرب الكريلا في جبال كردستان، والكريلا هم أبناءنا ولن نتخلى عنهم".

وأكد عمر: "على PDK الاعتذار من عوائل الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم في سبيل حرية الشعب". وقال: "سنناضل على نهج الشهداء وعلى فكر وفلسفة القائد عبد الله أوجلان حتى الرمق الأخير".

عدم فتح الطريق لاحتلال أراضي كردستان

المواطنة نورا كيلو من أهالي ناحية عامودا، استنكرت تواطؤ الحزب الديمقراطي الكردستاني وعمالته مع الاحتلال التركي في جبال كردستان.

وأوضحت نورا كيلو أن: "دولة الاحتلال التركي عدوة الشعب الكردي وتسعى لإنهاء الوجود الكردي، لذلك على الديمقراطي الكردستاني عدم التواطؤ مع العدو وفتح الطريق له لاحتلال أراضي كردستان".

خروج عن قيم الكرد

وبينت الشابة روج محمد من مدينة قامشلو أن: "انتهاج الديمقراطي الكردستاني للخيانة هو خروج عن عادات وقيم الشعب الكردي".

وأكدت أن: "الكريلا هي البقاء والأمل والحرية للشعب، نعاهد بمساندة الكريلا والبقاء على خطا الشهداء وفكر وفلسفة القائد عبد الله أوجلان حتى تحقيق النصر".

(ج ع/ س ر)

ANHA