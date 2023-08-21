"على مهجري عفرين عدم الانجرار خلف المخططات والسياسات القذرة"

أطلق مجلس مقاطعة عفرين والشهباء، في 16 آب الجاري، حملة لزيارة المخيمات والمنازل التي يقطنها مهجرو عفرين في مقاطعة الشهباء.

ويزور المجلس البيوت والخيم في عموم قرى ونواحي ومخيمات الشهباء، لشرح الوضع القائم والسياسات التي يمارسها الاحتلال التركي ومرتزقته وأعوانهم من ما يسمى "المجلس الوطني الكردي (ENKS)" وداعمه الحزب الديمقراطي الكردستاني (PDK).

ويسعى (ENKS) و (PDK) إلى شرعنة الاحتلال التركي لعفرين وتبييض وجهه ومرتزقته.

في هذا السياق، التقى مراسل وكالتنا الرئيسة المشتركة لمجلس مقاطعة عفرين والشهباء ملك الحسين التي كانت تزور خيم مهجري عفرين في مخيم سردم التابع لناحية الأحداث في مقاطعة الشهباء.

وقالت: "في اجتماع أستانا الأخير الذي جمع روسيا وتركيا وإيران وحكومة دمشق اتفقوا على ممارسة سياسات ومخططات لإفراغ المنطقة من مهجري عفرين وإعطاء دولة الاحتلال التركي شرعية وجودها في عفرين المحتلة، لذا نرى اليوم أنهم يقدمون التسهيلات لإغراء المهجرين بالعودة".

وأضافت "إن المجلس الوطني الكردي يمارس سياسة ممنهجة ومخططات قذرة جداً، لتضليل أهالي عفرين المهجرين، لإرجاعهم إلى عفرين المحتلة، علماً أن المرتزقة وجهاز الاستخبارات التركي يمارسون أبشع أنواع الجرائم بحقهم من قتل واغتصاب وخطف، وباتباعهم لهذه المخططات يشرعنون احتلال مقاطعة عفرين وجعلها لواء اسكندرون ثانٍ".

وتابعت "أن هذه السياسة التي يمارسها الاحتلال التركي مارسها أيضاً حينما احتل لواء اسكندرون، وينفذها في عفرين وكري سبي وسري كانيه".

وعن الحملة قالت ملك الحسين "لصدّ هذه المخططات نظمنا حملة لزيارة المهجرين في المخيمات والقرى والنواحي أيضاً، وذلك بهدف تشهير السياسات التي يتبعونها بحق أهلنا المقاومين الذين قاوموا جميع الظروف الصعبة في سبيل العودة الكريمة إلى عفرين".

وأضافت ملك الحسين "الحملة انطلقت في 16 آب الجاري، وستستمر لمدة 15 يوماً، سيتم خلالها زيارة المنازل والخيم لشرح كافة السياسات الممارسة ضدنا والاستماع إلى مطالب المهجرين".

وأكدت ملك الحسين أن مهجري عفرين يعلمون بهذه السياسات القذرة، إلا أن البعض الآخر ولعدم وجود وسائل تواصل، إن كان التلفاز والانترنت والكهرباء، ليسوا على دراية تامة بتلك المخططات والسياسات.

ودعت ملك الحسين في ختام حديثها، مهجري عفرين إلى التكاتف وعدم الانجرار خلف مخططات الاحتلال التركي، ووعود مجلس الوطني الكردي الكاذبة، وأكدت أن "عفرين ستتحرر وسيعود أهلها مرفوعي الرأس".

(س ر)

ANHA