"على كل أم التقرب من الثورة كالأم عويش"

في الذكرى السنوية الـ 30 لرحيل الأم عويش والدة القائد عبد الله أوجلان، نظم مؤتمر ستار اجتماعاً، حضره المئات من الأهالي والأحزاب السياسية والمؤسسات المدنية والمجالس والكومينات في حلب.

بدأ الاجتماع الذي أقيم في قاعة الاجتماعات في القسم الغربي من حي الشيخ مقصود بحلب، بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، تلاه عرض سنفزيون حول خصال الأم عويش التي عززت روح المقاومة لدى القائد عبد الله أوجلان ودفعته لعدم التنازل عن حقه.

وبدورها استذكرت الإدارية في مؤتمر ستار صبيحة عفرين، ما زرعته الأم عويش في شخصية القائد عبد الله أوجلان وقالت: "الأم عويش أعطت المعنى الحقيقي للأمومة ومارسته بشكلٍ صحيح".

وأشارت صبيحة عفرين إلى وفاء القائد عبد الله أوجلان لجهود والدته التي أوصلته إلى مرحلة القيادة، باستذكاره لها في تقييماته، وتبنيه لقضية تحرر المرأة.

عن الأمومة الحقيقية، قالت صبيحة عفرين: "الأم هي من تقود وتدير المجتمعات مع الحفاظ على ثقافتها وعدم القبول بالعبودية، والأم عويش خير مثال على ذلك، ولذلك شبّه القائد والدته بالآلهة الأم، لأنها اتسمت بصفات الأمومة الحقيقية".

وشددت في ختام حديثها: "يجب أن تكون مقاربات كل أم حيال الثورة والأرض والثقافة كمقاربة الأم عويش التي صقّلت مبادئ التمسك بالأرض والدفاع عنها في شخصية القائد عبد الله أوجلان".

(ن ش/ي م)

ANHA