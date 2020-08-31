"على جميع الكردستانيين إدراك خطورة الهجمات التركية على حفتانين"

كثّف جيش الاحتلال التركي هجماته على مناطق باشور كردستان منذ 16 حزيران، كما يستهدف بشكل ممنهج المناطق المأهولة بالسكان، بالإضافة إلى إنشاء قواعد عسكرية وتهجير المدنيين ونهب ممتلكاتهم، بهدف توسيع رقعة احتلاله وبسط نفوذه في المنطقة، ويتصدى مقاتلو قوات الدفاع الشعبي لهذه الهجمات، وسط صمت إقليمي ودولي.

ويرى أبناء مدينة قامشلو أن هدف هجمات الاحتلال التركي على مناطق جنوب كردستان وبشكل خاص منطقة (حفتانين)، هو توسيع رقعة احتلاله على حساب الشعب الكردي، وإعادة حقبة العثمانيين.

جمعة عبد المجيد عمر أوضح أن الاحتلال التركي يهدف إلى إبادة الشعب الكردي، ودعا الشعب الكردي والكردستاني إلى توحيد الصفوف والوقوف ضد هجمات وانتهاكات الاحتلال التركي، وقال: "لن تتوقف هجمات الاحتلال التركي ما لم نوحد صفوفنا ونساند بعضنا البعض".

أما بنكين أحمد أشار إلى أن دولة الاحتلال التركي تحاول منذ القدم السيطرة على مناطق كردستان، وإعادة ما تسمى بالخلافة العثمانية إلى المنطقة، وقال: "يجب على جميع الكردستانيين إدراك خطورة هذه الهجمات، لأن هذه الهجمات لا تستهدف حزبًا أو قوى أو منطقة معينة بل تستهدف جميع الكرد في أجزاء كردستان الأربعة".

وطالب بنكين كافة الأحزاب السياسية والقوى الكردستانية بأن تكون يدًا واحدة للوقوف ضد الهجمات اللاإنسانية التي يشنها جيش الاحتلال التركي.

(أ ب)

ANHA