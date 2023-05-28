"على التنظيمات النسائية عدم البقاء مكتوفة الأيدي حيال تطويق مخمور"

استنكرت حركة الهلال الذهبي لثقافة المرأة، تطويق الجيش العراقي لمخيم مخمور (الشهيد رستم جودي)، وأكدت أن الهدف من الحصار هو كسر إرادة الشعوب الرافضة للاضطهاد والاحتلال.
خبر 2023-05-28T15:05:00 الحسكة

أدلت حركة الهلال الذهبي لثقافة المرأة في مدينة الحسكة ببيان، استنكرت فيه تطويق الجيش العراقي لمخيم مخمور.

قرئ البيان أمام مركز الحركة في حي الناصرة بمدينة الحسكة من قبل العضوة شردا عثمان.

واستهل البيان: "ترعرع أهالي مخيم رستم جودي على فكر القائد عبد الله أوجلان، لذلك يتخوف من المقاومة التي يبديها قاطنو المخيم".

وأضاف البيان إن "الهدف من الحصار الذي يفرضه الجيش العراقي هو كسر إرادة الشعوب الرافضة للاحتلال والاضطهاد".

ودعا الشعب في شمال وشرق سوريا والتنظيمات النسائية "لعدم الوقوف مكتوفة الأيدي حيال الممارسات اللا إنسانية التي يقوم بها الاحتلال التركي والجيش العراقي".

(س س/م ح)

ANHA


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