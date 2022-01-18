"على المؤسسات التي تدعي حماية الطفولة الوقوف بوجه جرائم الاحتلال التركي بحق الأطفال"

حديث الرئيس المشترك للمؤسسة الدينية في إقليم الفرات عبد الرحمن لوكالتنا جاء بعد المجزرة الأخيرة التي ارتكبها جيش دولة الاحتلال التركي في مدينة كوباني وريفها، وذلك بعد القصف المدفعي يوم سبت المنصرم واستشهد على إثره مواطن وأصيب 12 آخرون أغلبهم نساء وأطفال، وفقدان الطفل عبدو مصطفى حنيفي البلغ من العمر 4 أعوام لإحدى قدميه في القصف.

وقال الرئيس المشترك للمؤسسة الدينية في إقليم الفرات عبد الرحمن شوكت "إذا أعدنا النظر في حقيقة الأديان وبالتحديد الدين الإسلام الذي تدعي دولة الاحتلال التركي بأنها تحارب تحت ظله، فإننا نرى بأنها ترتكب أبشع الجرائم بحق هذا الدين قبل ارتكابها المجازر بحق شعوب المنطقة، فهي تهدر الأرواح والأرواح نفيسة وحياة الإنسان مقدسة لدى هذا الدين الإسلامي، ولدى كل الأديان السماوية".

وأشار عبد الرحمن شوكت: "الدين الإسلامي عبر كتابه السماوي القرآن يدعو إلى حماية النفس، وما تفعله دولة الاحتلال التركي من ارتكاب مجازر بحق المدنيين شرك بالله"، مستنداُ بذلك على النص القرآني "والذين لا يدعون مع الله إلهاً آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق".

وأوضح شوكت في حديثه: "الشرائع السماوية منذ خلق البشرية وإلى يومنا هذا لم تشرع انتهاك الأرواح، وخاصة الدين الإسلامي الذي يستبرئ من القاتل والذي شعاره المسلم من سلم المسلمون من يده، ونهيه لقطع أي شجرة أوقتل طفل وليد، وما نراها واليوم بأن كل ضحايا دولة الاحتلال أطفال ونساء".

ودعا عبد الرحمن المنظمات التي تدعي أنها تحمي حقوق الإنسان، وبالتحديد المؤسسات التي تطلق على نفسها حماية الطفولة إلى الوقوف بوجه هذه الدولة الفاشية، فاليوم ينحر الأطفال على يد جيش هذه الدولة في مناطق شمال وشرق سوريا.

واختتم الرئيس المشترك للمؤسسة الدينية في إقليم الفرات عبد الرحمن شوكت حديثه قائلاً: "دولة الاحتلال التركي ترتدي ثوب الاسلام وتخدع به شعوب المنطقة، ونحن كمؤسسة دينية في إقليم الفرات ندين ونستنكر المجازر اليومية التي ترتكبها دولة الاحتلال التركي، ونقول للشعوب لا تنخدعوا بما ما تروجه دولة الاحتلال التركي من أنها تمثل الدين الإسلامي البريء منها".

(ن ك)

ANHA