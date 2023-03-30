"على المرأة النضال في سبيل تحقيق الحريّة الجسديّة للقائد آبو"

عبّرت عضوات حركة الهلال الذهبي لثقافة المرأة، لوكالتنا، عن آرائهنّ حيال العزلة المشدّدة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان.

"سنحوّل عام 2023 إلى عامٍ لتحقيق حريّة القائد آبو"

استنكرت شيرين خليل العزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان، وأشارت إلى أنّ الدولة التركيّة تسعى إلى إبعاد الشعب عن أفكار القائد آبو والقضاء على مشروع الأمّة الديمقراطيّة عبر هذه العزلة، وتابعت حديثها قائلةً: "لا أحد يستطيع إبعادنا عن فكر وفلسفة القائد آبو، فقد انتشرت فلسفته في جميع أنحاء العالم".

وأكّدت شيرين خليل على أنّهن سيكسرن العزلة بروح المقاومة الشعبيّة ويحوّلن عام 2023 إلى عامٍ لتحقيق الحريّة الجسديّة للقائد عبد الله أوجلان.

"على كافة نساء العالم النضال"

من جانبها، أشارت غوناي مصطفى إلى فرض العزلة المشدّدة على القائد عبد الله أوجلان منذ 24 عاماً وقالت: "على العالم أجمع التحرّك لتحقيق حريّة عبد الله أوجلان".

وتابعت غوناي مصطفى حديثها قائلةً: "لا تردنا أي معلومات عن القائد آبو، لا نعلم ما هي حالته وظروفه. ندعو المجتمع الدوليّ إلى تولّي مسؤولياته وواجباته والعمل على إطلاق سراح القائد. فالقائد عبد الله أوجلان هو من أيقظ الشعب وقام بتوعيته وتنويره، والشعب الآن يسير في الدرب الذي حدّده له القائد آبو".

واختتمت جوناي مصطفى حديثها قائلةً: "علينا نحن النساء الكرديات ونساء العالم أجمع تصعيد النضال حتّى تحقيق الحريّة الجسديّة للقائد عبد الله أوجلان".

(ز ش/ر)

ANHA