"على المنظمات الحقوقية الكشف عن وضع القائد عبد الله أوجلان"

دخلت فعاليات خيمة الاعتصام المنددة بالعزلة المفروضة على القائد أوجلان والمطالبة بحريته الجسدية، والتي نظمت في ساحة السريان في حي الناصرة بمدينة الحسكة يومها الثاني والأخير.

وتوافد صباح اليوم، أهالي مدينة الحسكة وأعضاء المؤسسات، والكومينات وأعضاء حزب الاتحاد الديمقراطي (PYD)، إلى خيمة الاعتصام المنددة بالعزلة المفروضة على القائد أوجلان وسط ترديدهم "لا حياة من دون القائد".

وبدأت فعاليات اليوم الثاني والأخير بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم ألقت إدارية لجنة المرأة في حزب الاتحاد الديمقراطي في الناحية الشرقية، صباح قره كلمة، أكدت فيها "من هنا نرسل صوتنا للعالم أجمع ونؤكد أن القائد عبد الله أوجلان معتقل إلا أن فكره منتشر في روج آفا".

وأضافت "علينا نحن النساء أن نكون لائقات بالحقوق التي أعطاها القائد أوجلان للمرأة، وعلينا أن نقف ونناضل من أجل الحفاظ على هذه الحقوق"، لتطالب في ختام حديثها "بالحرية للقائد أوجلان".

من جانبه، ألقى الشاعر ملكت أحمد كلمة قال فيها: "باسم الإنسانية والضمر نطالب المنظمات الدولية والحقوقية والمجتمع الدولي بالكشف عن وضع القائد عبد الله أوجلان الصحي".

واختتم كلمته ببيتين من الشعر، دعا فيهما إلى السير على نهج القائد عبد الله أوجلان وفلسفته.

وستختتم فعاليات خيمة الاعتصام الساعة الخامسة مساءً بالإدلاء ببيان للرأي العام.

(ف)

ANHA