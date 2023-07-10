"على الجميع التوجه إلى ساحات المقاومة والانتفاض من أجل القائد عبد الله أوجلان"

صرّح عضو المجلس التنفيذي في حركة المجتمع الكردستاني KCK)) صبري أوك لفضائية Stêrk TV أن القائد عبد الله أوجلان تلقى رسائل تهديد من قبل دولة الاحتلال التركي، ونوه أن تلك الرسائل لم تكن تحمل أسماً أو عنواناً.

وتلقى شعب شمال وشرق سوريا الأنباء الواردة حول القائد عبد الله أوجلان بسخط كبير، اعتبروا أن ذلك خطر محدق بحياة القائد عبد الله أوجلان، وأكدوا أن المساس بالقائد خط أحمر.

المواطنة جيهان عبدي من أهالي ناحية الدرباسية، قالت إن دولة الاحتلال التركي تفرض عزلة مشددة على القائد عبد الله أوجلان وتمنع محامييه وذويه من لقائه، وأوضحت: "لذا ندعو الشعب الكردي والعالم أجمع إلى التوجه للساحات والانتفاض من أجل تحقيق حرية القائد الجسدية؛ لأنه ينادي بالحرية والمساواة وأخوة الشعوب، لن نقبل بأي تهديد على القائد".

بدوره، قال المواطن عبد الوهاب خلف أن دولة الاحتلال التركي تحيك المؤامرات ضد القائد عبد الله أوجلان: "منذ المؤامرة الدولية على القائد آبو ودولة الاحتلال التركي تحيك مؤامرة تلوى الأخرى ضده، والقائد بمقاومته التاريخية أفشل جميع تلك المؤامرات".

وبيّن "أرسلت دولة الاحتلال التركي رسائل تهديد للقائد آبو، بالقتل للحد من انتشار فكر وفلسفة الأمة الديمقراطية".

وأكد "سنبقى في ساحات المقاومة حتى تحقيق الحرية الجسدية للقائد آبو".

من جانبه، ندد المواطن محمود رمو بالعزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان، وقال: "العزلة المفروضة على القائد غير أخلاقية ولا يقبلها العقل ولا الوجدان".

وتوجه رمو بالنداء لكافة المنظمات الحقوقية الإنسانية والأمم المتحدة للكشف عن الوضع الصحي للقائد عبد الله أوجلان بأسرع وقت.

(ج ع/م ح)

ANHA